Un vinilo de Daft Punk de lo más singular se vende por más de 2.000 dólares

Daft Punk, el icónico dúo francés de música electrónica se convertía en noticia en todo el mundo cuando anunció, el pasado mes de febrero, su separación y disolución del grupo. Los icónicos robots, creadores de himnos del género como One More Time, Around the World, Da Funk o Harder, Better, Faster, Stronger dieron a sus miles de seguidores la peor de las noticias, causando reacciones entre nombres tan reseñables de la música electrónica internacional como David Guetta, Steve Aoki o Don Diablo.

Pero tal y como ocurre cuando un artista anuncia su retirada, una separación como en este caso e, incluso, cuando fallece, sus piezas y obras se revalorizan hasta límites insospechados. Eso es juntamente lo que ha ocurrido con Discovery de Daft Punk.

Eso sí, no ha sido cualquier edición de Discovery. El protagonista es un vinilo japonés muy especial y peculiar que data de 2002 y que cuenta con una portada decorada con obras de arte completamente únicas a base de dibujos animados, tal y como los que aparecían en los videoclips del álbum Discovery, en canciones como Aerodynamic o el ya mencionado One More Time. Pues bien, ha sido a través del portal de venta de discos Discogs donde esta edición de coleccionista de Daft Punk se ha vendido por la friolera de 2.380 dólares.

Por si esto fuera poco, este álbum se colocó como uno de los más vendidos en el mes de febrero a nivel mundial, coincidiendo con el anuncio de su separación. Eso sí en sus ediciones clásicas.

¿Por qué es tan importante para la electrónica el álbum 'Discovery' de Daft Punk?

Muchos hablan de este disco como el antecesor de lo que estaba por llegar: el EDM. Así, Discovery aterrizó en el panorama musical en el año 2001 como su segundo álbum de estudio y como un anticipo a una nueva era en la música, la del sonido digital. Un álbum revolucionario con el que Daft Punk cambió las reglas del juego para consagrarse como dos de los DJ’s más reseñables del mundo y que, aunque al principio no gozó de la aceptación de todos, no tardó en convertirse en uno de los grandes éxitos del dúo francés y, ahora, en toda una pieza de coleccionista para los admiradores.