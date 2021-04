Chenoa es cantante, compositora, estrella de la televisión y toda una influencer. No han sido pocas las veces que la exconcursante de Operación Triunfo ha derrochado dosis de buen rollo a través de sus redes sociales, donde ha causado sensación con mensajes body positive, discursos igualitarios y con muchas sesiones de deporte cargadas de dosis de fuerza de voluntad.

Apenas unos días después de que Chenoa nos demostrase sus dotes de danza a través de Las Nenas challenge junto a sus amigas Gisela y Natalia, excompañeras de la academia, parece que a la argentina no se le ha ido el ritmo del cuerpo y no puede parar de bailar.

“De LUNES... me vine arriba, sí me gusta bailar, sí da igual como salga, sí me da la vida jajajajaja)” escribía Chenoa junto a su último vídeo en el que lo ha dado con una coreografía tipo años veinte y todo al ritmo del clásico Candyman de Christina Aguilera. En casa pero con todo el glamour, la cantante se ha puesto sus tacones y su gorra para dejar muy claro que le da igual lo que digan y no ser una experta, que si ella quiere bailar, ¡pues baila!

Un post que ha despertado todo tipo de reacciones positivas, entre ellas la de Manu Tenorio que comentaba: “Madre mía como nos hemos levantado este lunes, on fire!” Un mensaje que ha dado lugar a una conversación entre ellos que casi se puede interpretar como una invitación a un reto: A ti te saldría de lujo, ¡ahí lo dejo!, le decía Chenoa, mientras que el sevillano le contestaba con mucho humor y tirando de ironía: “Sí, si de hecho estoy practicando vaya.... jajaja.” “Uy uy uy perdón, perdón, ensaya”, le replicaba la próxima investigadora de Mask Singer en una conversación que Tenorio ha definido como “una guasa”.

Aunque, por supuesto que la del extriunfito no ha sido la única respuesta ante la coreografía de lunes de la artista y ha habido quien le ha hecho peticiones como: “Por favor, ¡mándame un 1% de tu energía!”

Chenoa y sus bailes en redes sociales con Natalia

Chenoa se está aficionando a sorprendernos con sus bailes en Instagram e, incluso, en TikTok, donde Natalia le intentó convencer para que formase parte. Porque, aunque el último baile con el que haya arrasado haya sido en solitario, la intérprete de Todo irá bien acostumbre precisamente a compartir muchos vídeos de lo más divertidos junto a Natalia. Una costumbre a la que también se unió Gisela hace tan solo unos días al ritmo de la última canción de Natti Natasha con una interpretación con la que demostraron que la esencia de OT1 sigue intacta 20 años después.

¡No hay nada que se les resista!