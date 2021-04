Demi Lovato estalla contra una heladería por vender galletas sin azúcar y productos dietéticos

Demi Lovato ha vuelto a ser la protagonista de una gran polémica que ha dividido por completo a las redes sociales. Una batalla en la que una heladería especializada en yogur helado se ha convertido en la gran contrincante de la ex chica Disney. ¿La razón? La presencia de productos sin azúcar en su establecimiento.

Por surrealista que pueda parecer, Demi Lovato se ha desahogado sin pelos en la lengua contra el establecimiento por cuánto puede afectar, bajo su punto de vista, la presencia de un alto número de productos dietéticos en el interior del local. "Encuentro sumamente complicado pedir yogur helado en The Bigg Chill cuando tengo que pasar al lado de un montón de galletas sin azúcar y otro puñado de productos dietéticos antes de llegar a la caja. Sed mejores que eso", escribió la artista a través de sus stories de Instagram.

Una queja que la heladería respondió, explicando que tratan de disponer de productos aptos para un gran abanico de consumidores, entre los que se encuentran personas que sufren problemas como la diabetes y que, por tanto, no deben consumir azúcar: “Durante los últimos 36 años, nuestro pequeño negocio propiedad de mujeres ha atendido a cualquiera que haya entrado por la puerta. Ya sean diabéticos, veganos, sin gluten o simplemente quieran un postre delicioso, siempre hemos intentado tener algo para todos", respondió el establecimiento desde su cuenta.

Fue entonces cuando Demi Lovato estalló completamente contra la heladería, totalmente indignada por la forma en la que el local no especificaba esto, si las explicaciones que le habían dado eran ciertas. Ahí fue cuando la intérprete de Dancing With the Devil introdujo los problemas de desórdenes alimenticios en su discurso y cómo considera que puede afectar esta forma de presentar los productos a quienes los padecen: "No es solo eso. El servicio fue terrible. Súper bordes. La experiencia fue para mí un desencadenante y horrible. Puedes tener cosas para otra gente y, al tiempo, cuidar del porcentaje de gente que acude a la tienda y a los que les cuesta un esfuerzo diario simplemente el entrar en ella. Podéis encontrar la manera de atender las necesidades de todo el mundo. Incluso las de la gente con desórdenes alimenticios, una de las más peligrosas enfermedades mentales, solo por detrás de la sobredosis de opiáceos. No pongáis excusas, simplemente hacedlo mejor", sentenció la cantante.

What’s your favorite internet beef rn mine is Demi lovato forgetting diabetics exist and fighting a frozen yogurt business in public pic.twitter.com/ReUd2hQMBy — Tim the Enchanter (@deltryzi) April 18, 2021

Las redes reaccionan a las críticas de Demi Lovato

Como era de esperar, en redes sociales como Twitter los comentarios en torno a la bronca que habían compartido la artista y la conocida cadena de heladerías tuvo cierto protagonismo.

Que es estresante la Demi Lovato weon, no puede ser más terca y egoísta, siempre cerrándose simplemente a su propia realidad. No existen los diabéticos ni los celiacos y si existen, no tienen derecho a un lugar donde comer rico porque esos lugares a ella la hacen sentir mal. — 𝐉𝐮𝐣𝐮 | 𝑚𝑜𝑜𝑛𝑙𝑖𝑡 𝑤𝑖𝑡𝑐𝘩 🌙 (@lobstay) April 18, 2021 *un producto sin azúcar existe*



demi lovato:pic.twitter.com/pCbyTz7y6S — yangyang ♡ WENDY SOLO (@fallforwendy) April 19, 2021 yo soy galletas sin azucar y la vida es Demi Lovato — candys mileidys (@luigilastellam) April 19, 2021 Demi Lovato creyendo que es el centro de todas las penas. Ahora le da por quejarse que en un local haya productos sin azúcar. Y eso algo así como un insulto hacia personas como ella que tiene (o tenia) trastornos alimenticios.

En el mundo de la Lovato, no existe la diabetes. — Monica Bloodhawk (@MoniNefilim) April 20, 2021 demi lovato quejándose de que existan tiendas que vendan únicamente productos dietéticos para gente vegana y diabética porque se siente EXCLUÍDA ksjdjdf read the room culiadísimaaa pic.twitter.com/qkawzpCogc — ludmirrorball (@mightychastain) April 18, 2021

Finalmente y tras un aluvión de críticas por parte de muchos usuarios que se presentaron como diabéticos, la estrella del pop ha pedido disculpas y ha indicado que su mensaje había sido malinterpretado: “Lamento haber decepcionado a algunas personas”, añadía. Además, la artista ha compartido un vídeo en su Instagram en el que ha explicado su opinión sobre todo lo ocurrido, centrándose en cómo fue su propia experiencia luchando contra los trastornos alimenticios al entrar en el establecimiento e, incluso, comparándolo con su forma de entender su lucha diaria contra la drogadicción.

¡La polémica está servida!