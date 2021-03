Demi Lovato se declara pansexual y habla de convertirse en madre en el futuro mediante adopción

Demi Lovato está dándole un cambio de rumbo casi total a su vida en este 2021. La solista estadounidense parece haber puesto en orden buena parte de las cosas que afectan a su personalidad y está dándoles salida una a una. La última, ha sido declararse abiertamente pansexual durante una entrevista.

No hay día en el que Demi no nos deje un gran titular sobre lo que ha pasado en su carrera y en su vida. Ya sea a través del documental en el que habla de su caída a los infiernos que casi le cuesta la vida por culpa de una sobredosis; o de las terribles violaciones que sufrió tanto esa noche como cuando era una adolescente.

Todo ello se ha ido mezclando con sus dos compromisos matrimoniales, sus adicciones, los patrones a los que la sociedad parece obligarnos... Hasta que Demi Lovato ha dicho basta. Ahora estamos viendo a la auténtica y genuina cantante y actriz que habla abiertamente sobre su sexualidad.

"Solía pensar sobre mi futuro y formar una familia. Estaba comprometida con un hombre el año pasado. Pensé que estaría casada y tal vez embarazada a estas alturas. Y ese no es el caso. Tampoco sé si voy a terminar con un chico. Así que dejé de atarme a mí misma. Ahora sé que mi vida no va a seguir acorde con el plan que tenía" empezó explicando la solista tras ser preguntada por sus planes personales. Fue el momento en el que Joe Rogan comenzó a tirar del hilo en su podcast The Joe Rogan Experience para animar a Demi a hablar sobre su libertad sexual.

"Sí, me gusta cualquiera realmente. Me siento atraída tanto por hombres como por mujeres y cualquiera en medio de los dos sexos. Soy tan fluida ahora. Y parte de la razón por la que todo es así es porque estaba súper armarizada. No sé si terminaré con un hombre o con una mujer (...). Sí he pensado en ser madre aunque no me imagino a mí misma estando embarazada. Creo que lo más probable es que lo sea gracias a la adopción" explicó la intérprete que en unos días publicará Dancing with the devil The Art of starting over.

¿Qué significa ser pansexual y en qué se diferencia de ser bisexual?

Demi Lovato no es la primera estrella (ni probablemente será la última) en confirmar su condición como pansexual. Lauren Jauregui, Miley Cyrus, Bella Thorne o Cara Delevigne han sido otras mujeres que han hablado abiertamente sobre la pansexualidad que tiene importantes diferencias con la bisexualidad.

De acuerdo a la organización no gubernamental de Estados Unidos, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, la pansexualidad se define como la manera de "sentirse atraído por todas las identidades de género o atraído por personas sin importar el género". Por lo tanto, la diferencia radica en que los pansexuales se sienten atraídos, sexual o sentimentalmente, por cualquier persona sin importar su género, mientras que los bisexuales sienten atracción únicamente hacia dos géneros.