Lo nuevo de Miley Cyrus es un remix con Kid Laroi y un beso con el tiktoker KingMoxu

Miley Cyrus ha sucumbido también a la fiebre de los remixes. En los últimos meses las grandes estrellas de la música están remezclando y reversionando algunos de los mejores hits del año y la solista estadounidense no se iba a quedar fuera.

Lo nuevo de la intérprete es una colaboración con Kid Laroi que triunfó en 2020 con Without you. Y para completar el combo, la cantante ha decidido promocionarlo sin fecha exacta de lanzamiento pero con un sonado beso promocional con uno de los reyes de TikTok: KingMoxu.

Todo ello lo hemos podido ver gracias al perfil oficial de Miley Cyrus en las redes sociales en los que no deja lugar a dudas sobre su participación en el remix de este tema interpretando parte de la letra: "So there I go, oh/ Can't make a wife out of a ho, oh/ I'll never find the words to say, I'm sorry/ But I'm scared to be alone".

Sólo una estrella de la talla de Miley Cyrus sabe promocionar una colaboración como esta con su estilo más personal. Quizá el resultado estético no sea el más idóneo al utilizar ese fondo de pantalla con los titulares de la prensa amarilla sobre su vida sentimental pero el impacto de su imagen y su beso con el tiktoker sin camiseta ha garantizado su éxito.

No hay detalle que no esté pensado: la camiseta de Kurt Cobain, su espectacular look rubio platino, sus joyas y su actitud siempre desafiante de lo socialmente aceptado. Esta es la Miley Cyrus que nos gusta. Ahora sólo queda salir de dudas y esperar para ver cuándo se produce este esperado estreno.