The Dancer está dejando grandes momentos en TVE. Después de ver a Lola Índigo sentirse identificada con una jovencísima bailarina, la cuarta entrega del talent de baile de La 1 de RTVE nos ha dejado el que ha sido su momento más emocionante hasta la fecha; y el protagonista ha sido Miguel Ángel Muñoz.

El actor es, junto a la cantante de Santería y al coreógrafo Rafa Méndez, uno de los capitanes del programa y como tal, se encarga desde hace cuatro programas observar y juzgar las actuaciones de todos aquellos que intentan hacerse un hueco en la industria a través de esta plataforma televisiva. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando unos bailarines le han tocado tanto el alma que no ha podido aguantarse las lágrimas.

El capitán de uno de los equipos escuchó la historia de valentía y superación del grupo de baile Verdini Dantza Taldea e incluso los vio en el escenario aguantando la compostura. Pero cuando la compañía formada por 15 bailarines con síndrome de Down abandonó el plató de RTVE el actor no pudo contener las lágrimas más tiempo y rompió a llorar provocando un pequeño parón en el formato.

"Me ha tocado, me toca, me toca. No tengo a nadie... no no", indicó Muñoz cuando sus compañeros se acercaron a él para consolarle con un abrazo. "Me he emocionado. Pero me ha venido después e mirarles, lo bonitos que son, y estoy pasándolo fatal porque quiero disfrutar del resto", aseguró el de Upa Dance para explicar que la historia que habían contando los miembros del grupo Verdini le había llegado realmente al corazón.

"Queríamos formar una compañía y aquí estamos"

Tal y como la fundadora del grupo, Isabel Verdini ha explicado en el formato, la compañía Verdini Dantza Taldea nació en San Sebastián después de que ella misma se decidiera a ayudar a su sobrina, una niña con síndrome de Down, a bailar tan bien como ella. "Al final los sueños se cumplen. Queríamos ser bailarines, queríamos formar una compañía y aquí estamos", explicó la coreógrafa.

Además, Isabel Verdini quiso recalcar que las cosas han cambiado mucho desde que hace 26 años empezó a dar clases de baile a personas con diversidad funcional. "A veces ha sido duro. Porque hemos sido la primera compañía que hemos llamado a todas las puertas. Y sobre todo porque hemos dicho que éramos danza, porque nos mandaban a Bienestar Social", explicó Verdini, que siempre se ha negado a abandonar la vía de la danza hasta que finalmente ha logrado que Verdini Dantza Taldea ocupe el lugar que se merece.

Lola Índigo también se rindió a los encantos de Verdini

Además de Miguel Ángel Muñoz, los bailarines de Verdini también conquistaron al resto de los capitanes. De hecho, Lola Índigo quiso alabar el detalle que tuvo Isabel con su grupo —les repartió una rosa a cada uno al final de la actuación— y le indicó que no puede ni imaginarse cómo de completa y feliz se debe sentir al sacar adelante un proyecto así.

"Esto no solo es danza, es amor, es ilusión, y que hayas venido con esta propuesta a demostrar que todo el mundo puede hacer cosas tan bonitas como esta es brutal", indicó la cantante y bailarina.

Por su parte, Rafa Méndez también quiso aprovechar la ocasión para alabar el trabajo de Isabel Verdini. El canario quiso poner el en valor el esfuerzo de la directora del grupo, así como su pasión para enseñarles a bailar con el mismo cariño con el que ella lo hace.