La aplaudida reflexión de J Balvin en su documental: “Nunca finjas, sé tu mismo”

J Balvin es uno de los artistas que ha demostrado en los últimos años que no es oro todo lo que reluce en la industria de la música y que el éxito no es sinónimo de felicidad. Inmerso en una depresión contra la que combate desde hace tiempo, el músico de Medellín está a punto de vivir uno de los estrenos más felices de su carrera: el de su documental biográfico The boy from Medellín.

Será el próximo 7 de mayo cuando vea la luz a través de Amazon Prime este documental sobre el reggaetonero colombiano del que por fin hemos podido ver los primeros minutos. Un tráiler en el que Balvin ofrece una aplaudida reflexión sobre lo que un músico debe ser desde el principio hasta el final de su trayectoria: "No importan las circunstancias, nunca finjas. Sé tu mismo".

The Boy From Medellín, sigue a J Balvin mientras se prepara para el concierto más importante de su carrera: un espectáculo con las entradas agotadas en su natal Medellín, Colombia. Pero a medida que se acerca la actuación, las calles estallan con la creciente inestabilidad política, obligando al artista ganador del Grammy Latino a enfrentar su responsabilidad como artista hacia su país y sus legiones de seguidores de todo el mundo.

A medida que aumenta la presión pública por la llegada del concierto, tras bastidores, Balvin continúa lidiando con la ansiedad y la depresión que lo han atormentado durante años. Su entorno intenta apoyarle como podemos ver en el tráiler dejándole claro que "si hablas mal, y si no hablas, también mal. Entonces, pierde o pierde".

El director Matthew Heineman (Tierra de cárteles, City of Ghosts, La corresponsal), nominado al Oscar y ganador de dos premios Emmy, dirige y produce este retrato sorprendentemente íntimo de una de las más grandes estrellas de la música de nuestros tiempos. Rodado íntegramente durante la dura semana previa al concierto, The Boy From Medellín ofrece una acceso sin precedentes al Príncipe del reguetón, y proporciona una profunda mirada a uno de los momentos más cruciales y emocionalmente duros de su vida.