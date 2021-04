Polémica en ‘Masterchef 9’: Acusaciones de copia a Ofelia, que se salvó de la eliminación… ¿de forma merecida?

Las semanas pasan, y Masterchef 9 sigue conquistando a su audiencia programa a programa. Los concursantes cada vez son más familiares para el público, y aunque se haya ido algún favorito que otro, las redes ya le han cogido cariño al casting de este año.

A todo el casting, excepto a una participante: Ofelia. La gallega se postulaba como una de las posibles favoritas de este año, aunque sus continuas interrupciones y afan de protagonismo ha acabado por convertirla en la que más haters tiene. Y su última polémica no ayuda a contrarrestarlo.

Durante la primera fase de eliminación, los jueces han comparado el plato de Arnau con el suyo, a lo que éste no ha dudado en aclarar que se parece porque lo ha copiado. Así ha sido el momento, de lo más tenso:

Han acusado a Ofelia de plagio. ¿Tú qué piensas?



RT Sí @OfeliaMChef9 se ha copiado de Arnau

FAV NO Ofelia no se ha copiado de @ArnauMChef9#MasterChef pic.twitter.com/pastFwp6wU — MasterChef (@MasterChef_es) April 27, 2021

Esa comparación con el plato de la gallega ha hecho que Arnau desvele lo que ha visto: Que Ofelia le ha copiado la idea de incluir trufa en su receta de mantequilla. Algo que compañeras como Alicia han apoyado, diciendo desde el balcón que también les "coge los apuntes y roba alimentos".

Ella, para defenderse, ha dicho que entra muy concentrada al supermercado y no ve nada más que los alimentos y "la cara de Samantha". En más de una ocasión ha revelado que es hiperactiva y no se puede estar quieta, algo que soportaría su versión. Además, el hecho de haber salido antes del supermercado ha provocado que algunos perfiles en las redes la defiendan.

Afortunadamente, Arnau ha hecho un buen pastel en la siguiente fase de la eliminación y se ha salvado. Gracias a eso, se mantendrá una semana más en el programa y no tendrá que lamentar abandonar las cocinas de forma definitiva por culpa de este asunto.

Sus compañeros, al borde del colapso

Sin embargo, no sólo en las redes están saturados del comportamiento de la concursante. Sus propios compañeros ya han mostrado en pleno concurso que no consiguen conectar del todo con ella.

Aunque ella afirma que su personalidad es de "o me amas o me odias", lo cierto es que su comportamiento impulsivo no ayuda a la primera opción. Ya en el tercer programa María desveló que Ofelia le insultaba y distraía para eliminar competencia.

Durante el programa de la polémica, también tuvo un momento de enfrentamiento entre sus compañeros cuando dijo que Arnau eligió su equipo en función "a poder mandarles". En otras palabras, que eligió a los concursantes menos preparados para poder destacar.

El broche de oro se lo ha llevado Vero, que después de soportar sus comentarios en el balcón, ha desvelado frente a cámara: "No me cae mal la chiquilla, pero es muy intensa. Vamos a ver, ¿en qué momento no se ha enterado que se tiene que callar?". Además, confiesa que la siente como un peso "de 20 kilos más" en el programa porque no le deja tranquila.

Sea como sea, los avances de las siguientes semanas ya dejan claro que los concursantes seguirán en conflicto con ella. Sin ir más lejos, parece que será Pepe el que cruzará comentarios con ella en la próxima prueba de exteriores.