El mensaje de Paloma López, antigua azafata de 'La ruleta de la suerte', a su sustituta Laura Moure

La Ruleta de la Suerte está de aniversario y es que, el programa de Jorge Fernández ya se ha coronado como uno de los más longevos de la televisión de nuestro país después de 15 años en antena. ¡Casi nada!

Un programa de entretenimiento y apto para todos los públicos que no para de repartir premios panel tras panel dejando algunos momentos memorables, así como muchas historias virales.

Además de Jorge Fernández, su mítico presentador que también ha regalado grandes momentos al programa, como todas las veces que no puede evitar reaccionar a los fallos más garrafales de los concursantes, otro de los pilares fundamentales del concurso es su azafata, Laura Moure. La joven actriz y modelo (y hermana de uno de los concursantes de Love Island) se ha convertido en la compañera de tándem perfecta para el ex Míster España desde que comenzó su andadura en La Ruleta de la Suerte en el año 2015.

Pero, antes de ella era otro el rostro femenino que acompañaba al presentador y desvelaba los paneles: Paloma López, que estuvo al frente del programa desde el año 2006 hasta el 2015. Ahora y con motivo del decimoquinto aniversario de La Ruleta de la Suerte, la joven ha querido mandar un mensaje muy especial a sus antiguos compañeros y ha asegurado que aún sigue recibiendo mensajes relacionados con el concurso pese al tiempo que ha pasado desde que cerró su etapa en él.

La que fuera azafata ha enviado “un beso enorme” a todo el quipo de La Ruleta de la Suerte y ha asegurado que le encantaría estar con ellos después de haber celebrado otros tantos cumpleaños en el plató. “Enhorabuena por seguir con La Ruleta al pie del cañón, que es muy difícil, que 15 años no se cumplen todos días”, decía Paloma quien mandaba las palabras más cariñosas a su excompañero Jorge Fernández, al que ha asegurado que echa mucho de menos. Eso sí, tampoco se ha olvidado de Laura Moure, a pesar de que no coincidió con ella: “Lo estás haciendo increíble. Te has metido a todo el público en el bolsillo, creo que no he podido tener una sustituta mejor que tú”, le ha dicho con una enorme sonrisa.

¿Qué fue de Paloma López, anterior azafata de 'La Ruleta de la Suerte'?

Paloma López dejó el concurso con el objetivo de centrarse en su carrera como actriz y, desde entonces, ha trabajado en deferentes series de televisión como El chiringuito de Pepe y Ella es tu padre, de Telecinco, así como en cortometrajes y obras de teatro.