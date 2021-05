Leiva, harto del uso político de su canción Lady Madrid: “No les pertenece”

Leiva va a ser el protagonista indiscutible del día de reflexión en Madrid. Y todo porque a primera hora de este lunes 3 de mayo ha decidido no callarse y explicarle a millones de sus seguidores (madrileños o no) que un partido político estaba intentando hacer un uso ilegítimo de su canción apropiándose de su significado.

El mensaje en su perfil oficial de Twitter que ya acumula más de 20.000 interacciones (y subiendo) ha originado una enorme polvareda en torno al uso partidista que algunos partidos hacen de canciones muy populares para atraer el voto.

Leiva lo tiene claro: Lady Madrid no es ninguna candidata a la Comunidad de Madrid. "Me entristece que se haga un uso político de Lady Madrid. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente. No la manoseen. No se adueñen de ella. No les pertenece" escribía el músico de Alameda de Osuna.

La protesta del ahora solista no se ha producido solo por algunas menciones o carteles que han aparecido en las últimas horas sino por múltiples vídeos promocionales de la candidata de un partido que se pueden encontrar fácilmente en las redes y que hacen un uso partidista de la canción Lady Madrid no autorizado por su autor.

Lady Madrid fue el segundo sencillo del disco Aviones que se publicó en 2009 y que supuso el álbum de despedida de uno de los dúos de pop-rock que marcaron el inicio del siglo XXI: Pereza. En su día Leiva explicó que la canción habla de la típica historia que puede suceder en muchos barrios de la llegada de una chica (o un chico) que representa la novedad y "por la que un grupo de amigos se pelea pero que al final acaba yéndose a Londres a trabajar y a enrollarse con un italiano".

De momento el otro 50% de Pereza, Rubén Pozo, no se ha pronunciado sobre esta polémica que no es nueva y que se viene repitiendo en las últimas campañas electorales por parte de políticos de distintas ideologías. Love of Lesbian, Amaral o Los Ronaldos son algunos de los artistas o grupos que han tenido que pedir a diferentes partidos que dejaran de usar sus canciones. Algunos como Ismael Serrano sí que han participado en la campaña de este 4M de forma voluntaria y aportando su música.