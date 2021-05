Maluma se prepara para el verano con ‘Vamo' a Gozárnola’

Maluma está más que listo para el verano, y eso es algo que hemos comprobado a través de su último lanzamiento musical. Se trata de Vamo' A Gozárnola, un tema de ritmos latinos lleno de vibras positivas.

Aunque no son momentos de celebración para el colombiano debido a la situación que se vive en su país, sí ha querido regalar este himno de la alegría a todos sus fans. Ellos la han acogido igual o más de lo que se esperaba.

La letra que acompaña al tema también está cargada de positividad, cumpliendo así con todos los elementos que debe tener una canción del verano. ¿Conseguirá llevarla a lo más alto para así sonar en todos los rincones del mundo en la próxima estación del año? Tendremos que esperar para saberlo.

Lo que sí es seguro es que Maluma está volcado con la crisis que se vive en Colombia. El colombiano ha preferido no compartir su nuevo lanzamiento para enfocar sus publicaciones solo y exclusivamente al grito de auxilio por su país. Sus palabras han conseguido la aprobación de Alejandro Sanz, que le ha dejado un claro "Amén" con el que deja clara su postura.

Nuestro protagonista también ha querido viajar en el tiempo a través de sus fotos, y ha compartido con sus fans una imagen al más puro estilo Tuenti en su cuenta de Instagram. En ella vemos cómo un Maluma adolescente posa mirando a cámara con unas gafas. "Si no me quisiste así, no me busques ahora", bromea el artista en la descripción.

Ahora Maluma está más que listo para convertirse en la voz del tema del verano con unos ritmos imparables y unas vibras muy positivas. La fórmula perfecta para la creación del hit que todos necesitamos en estos tiempos tan confusos.