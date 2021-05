Bruce Springsteen anuncia que tiene un nuevo disco en camino

Después de haber vuelto a triunfar con su último disco, Letter of you, con el que volvió a la actualidad musical con la E Street Band, Bruce Springsteen ya ha anunciado que muy pronto podremos escuchar nuevas canciones. El músico estadounidense recibió el Premio Woody Guthrie, y fue allí donde dio la noticia muy esperada.

Después del acto de entrega, en la sesión de preguntas posterior, el músico dejó caer que hay un disco nuevo en camino, que vendrá la luz más pronto que tarde, y donde dejará ver la gran inspiración que ha tenido el oeste de Estados Unidos. "California tuvo una enorme influencia en algunas de mis canciones más importantes en los 90, los 2000 e incluso ahora. Tengo un álbum que voy a lanzar pronto inspirado en gran parte en el oeste".

El premio que ha recibido lleva el nombre de un aclamado cantante folk, Woody Guthrie, y solo se ha otorgado a ocho artistas que han conseguido, a lo largo de su carrera, mantener vivo su espíritu a través de la música, tratando de lograr un mundo mejor y de llegar a la completa justicia social. Ya solo en la última etapa de Springsteen puede verse este compromiso con la música americana en Western Stars (2019), donde fue fuertemente influido por artistas de los años 60 y 70. También es visible en Letter to you (2020), el disco que grabó en tan solo cinco días en su casa de Nueva Jersey con la banda que le ha acompañado toda su vida, la E Street Band.

Aún es pronto para conocer la fecha de lanzamiento de este nuevo álbum, pero si se produce a lo largo de este año, sería el cuarto disco anual que publica de forma consecutiva. Después de tomarse un descanso de cuatro años, el músico publicó Springsteen on Broadway (2018), Western Stars (2019), en el cual ya mostraba grandes influencias del oeste americano y Letter yo you (2020), más intimista, en el que el cantante hace un repaso por su vida, su carrera y el legado que dejará como estrella del rock cuando ya no esté.

En su discurso de agradecimiento, Springsteen habló sobre el impacto profundo que Guthrie tuvo en su vida y su trabajo: "Estaba atravesando un período de mi vida en el que me sentía extrañamente desesperado. No encontré esperanza hasta que me topé con el trabajo de Guthrie. Fue la primera música en la que encontré un reflejo de Estados Unidos que creía que era cierto. En el que creo que se corrieron los velos y pude ver el país real en que yo vivía y lo que estaba en juego para la gente y la ciudadanía que son mis vecinos y mis amigos".