Crónica: Agoney es fuego puro en su gran noche con ‘Libertad: Un Viaje Íntimo’

Después de mucho tiempo, Agoney dio a los fans lo que tanto esperaban: Su primer disco. Libertad fue su carta de presentación a la industria, con una línea conceptual y un enfoque que lo convertía en una de las apuestas más valientes del pasado año.

Por supuesto, además del álbum había planeados algunos conciertos. Sin embargo, y pese a que todo se concibió en tiempos pandémicos, las restricciones impidieron que el concierto finalmente se celebrase. Lo supo paliar con un show online, aunque él lo tenía claro: Tenía que subirse al escenario delante de sus fans.

Pasaron dos meses, y el momento llegó. Agoney entonaba las primeras notas de Volver a ser y Libertad para calentar motores en el escenario del Teatro Nuevo Alcalá, en una noche que ya auguraba un espectáculo emocionante.

Tomó la arriesgada decisión de eliminar las transiciones entre temas -algo que fue de lo más celebrado en el disco-, aunque por una buena causa. Libertad: Un Viaje íntimo no sólo nació como un concierto pequeño para conectar con sus fans, sino también como una oportunidad de "quitarse la máscara" ante ellos.

Un viaje vital: De OT al presente

La premisa de desnudarse emocionalmente frente a su público explicaba a la perfección el setlist de la noche, que en sus propias palabras incluía canciones importantes para él que pertenecían a su vida. De este modo, compaginó temas como Believe, Como la Flor o Je suis venu te dire que je me'n vais.

Agoney y su pianista Garci durante el concierto. / Javier Bago

Este último tema fue uno de los placeres de los fans de OT 2017, aunque no el último. Sos d'un terrien en détresse fue otra de las apuestas para su gran noche, de la que desveló que era su opción para la final del talent. Eso sí, también contó entre risas que no pudo llegar a cantarla "por culpa" de Ana Guerra, que le quitó su plaza en la final. En ese momento, la autora de Tik Tak manifestó su presencia entre los palcos para reírse de la anécdota.

Su homenaje eurovisivo a Blas Cantó



Como seguidor del formato que es, el artista no pudo evidenciar que mientras él estaba dándolo todo en la capital, Blas Cantó esperaba a cantar en la final de Eurovisión 2021. Así, se dispuso a cantar uno de los mashup de la noche que unió el Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst con Voy a Quedarme, algo que encantó al patio de butacas.

The Lady is a Tramp de Frank Sinatra tuvo que ser eliminada de los planes del show después de que el único invitado de la noche no pudiese ir, Alfred García. Eso sí, una versión a piano de Eloise supo compensarlo. Por desgracia, fue el indicativo de que el concierto entraba en su recta final.

El homenaje más aplaudido



Tras un breve descanso, y con un conjunto de pantalón y top de cuello perkins en encaje negro de Rubén Galarreta, Agoney volvía para pisar fuerte el escenario en la parte más ardiente de la noche.

Pero antes, tuvo momento su rato más emotivo: Su número de Edén, consiguió poner en pie a todo el teatro abrumándole. Con este acto de orgullo homenajeó a su madre, a quien le dedicó La gata bajó la lluvia y provocó la ovación más larga de la noche.

Por el amor, la libertad y la visibilidad

Black, su single más rompedor, hizo que el público se olvidase de estar en un teatro y empezasen a cantar a viva voz junto a él. Con la atención del público, dio un alegato a favor de la existencia del orgullo LGTBi+ en un discurso que ha marcado su carrera.

Agoney en el escenario de 'Libertad: Un Viaje Íntimo". / Javier Bago

"He vivido en primera persona agresiones homófobas", relató duramente el artista, para dar paso a uno de los himnos gays más celebrados de la historia del pop: El I Will Survive de Gloria Gaynor en otro mash-up con Quizás.



Ya despidiéndose, mezcló el I Will Always Love You de Whitney Houston con su celebrado Más, con el que de nuevo volvió a demostrar su talento. Como broche final, y pidiendo "un orgasmo" al público, interpretó Ángel Caído.

Su vuelta a los escenarios no sólo demostró que la cultura es segura, sino que la seguimos necesitando para ser felices. Libertad concluyó parte de odisea en Madrid, pero no fue su último destino: Estamos seguros de que aún le queda mucho viaje por contar.