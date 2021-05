La alerta tajante del jurado de ‘Masterchef 9’ a Ofelia por sus malas costumbres: “Te vas a ir a casa”

Masterchef 9 sigue su curso, y con él, la protagonista no oficial del programa: Ofelia. La aspirante se ha convertido en el foco de polémicas semana a semana, y parece que esta vez no ha sido diferente.

El programa ha iniciado su nueva entrega con una prueba por parejas en la que ha tenido que formar equipo con María, su némesis en cocinas. Como era de esperar, no se han acabado entendiendo y el resultado se ha visto afectado.

Aunque la gallega se llevaría una alerta individual, su plato conjunto ha sido el peor parado por parte de los jueces:

"Hay que saber dejar las diferencias y lograr hacer un buen trabajo en común. No la mires así y la culpes a ella Ofelia" @JordiCruzMas https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/8r9L3UK8Ls — MasterChef (@MasterChef_es) May 25, 2021

"Despropósito", "mal trabajo" y "fruto del mal rollo que os traéis" han sido algunos de los calificativos que el jurado ha soltado sobre un plato "más que mediocre". Algo que podría haber sido lo más grave de su veredicto, si no hubiesen avisar a Ofelia sobre abandonar el programa.

El ultimátum a Ofelia

Después de ver una prueba de lo más beligerante entre ambas concursantes, sólo ha habido una cosa que ha conseguido eclipsarlo para primarlo en su bronca. Y es que Ofelia, como suele hacer, ha vuelto a coger alimentos de más en su visita al supermercado.

El programa, de lo más comprometido con no tirar cocinas -de hecho, uno de los leitmotivs de cada prueba es que los ingredientes no utilizados se donan a comedores sociales-, suele tener pruebas para concienciar de la importancia de la comida. La gallega, sin embargo, no parece entenderlo.

Tras la prueba de aprovechamiento del anterior programa, Jordi Cruz ha explotado al tener enfrente a la aspirante: "Haces una cesta caprichosa de cosas que no vas a utilizar, y luego las tienes tiradas por la cocina", comenzaba el juez.

Preguntándole si le parecía normal esta costumbre, proseguía: "Si no aprendemos cosas básicas, no sólo no serás mi caballita ganadora, sino que te vas a ir a casa", advertía duramente. Ofelia, lejos de hacer uso de su habitual temperamento, reculaba y admitía su error. ¿Será un antes y un después en su programa?