‘Masterchef 9’: La favorita para ganar la edición es eliminada con llantos (e indiferencia) de sus compañeros

Si algo queda claro semana tras semana en Masterchef 9, es que cualquiera puede abandonar el concurso. Pasó con José María, pese a ser de los que más rápido conquistaron a la audiencia, y también pasó con aspirantes de lo más comprometidos como Vero.

Curiosamente, muchos de los expulsados coincidían en una cosa: Veían como clara ganadora a una concursante concreta. Por su valía, esfuerzo entre fogones y decisión en todas sus acciones, para la gran mayoría del casting de este año María era la gran favorita.

Sin embargo, la impredecible prueba de eliminación del programa ha acabado cobrándose su plaza:

Hoy despedimos a @MariaMChef9 de la gran aventura de #MasterChef. Te mereces lo mejor aspirante ¡Gracias por tu gran trabajo y evolución! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/ykmwQHzFUJ — MasterChef (@MasterChef_es) May 25, 2021

Después de incorporar a un nuevo aspirante -un peculiar homenaje a los sanitarios por parte del programa-, tanto Arnau como Fran o Meri superaban la barrera del jurado, algo que María no pudo.

Sin ajustarse a las exigencias de su prueba, pecó de no salir de su zona de confort y decidió apostar por uno de sus guisos para rematar el plato. Para el jurado, esto no hizo más que fastidiar el fin del plato, así que acabaron eliminándola.

Llantos de sus compañeros… Y pura indiferencia

Estaba claro que muchos de sus colegas de concurso no se esperaban este giro, y prueba de ello han sido los llantos de muchos. Entre ellos, Jianping no podía ni mirar hacia abajo por estar llorando en los brazos de uno de sus compañeros, y Arnau rompía a llorar alegando que "me da rabia porque con lo que tú amas la cocina, me puede".

Ofelia, por su parte, no dio declaraciones durante la expulsión, aunque sí habló durante la prueba. En su rato frente a la cámara, confesaba que no le servía de nada que María se fuese si la iban a repescar en breves.

Con su marcha, María confesaba que le parecía injusto irse frente a otros aspirantes como Pepe -el cual califica de poco trabajador- u Ofelia -a la que critica por su falta de determinación-. Por otra parte, dejaba claro que sus favoritos para ganar la edición eran Fran y Arnau.

De cualquier manera, parece que cualquier despedida podría ser en valde. La semana que viene habrá la repesca que tanto teme Ofelia, y es evidente que la recién expulsada será una de las que más papeletas tendrá para volver a los fogones del formato.