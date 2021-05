Lady Gaga reeditará Born this way el 18 de junio con 6 nuevas versiones de sus hits

El pasado 23 de mayo, Lady Gaga compartía la noticia de que estaba preparando una nueva versión de Born this way. No fue algo casual. Hacía 10 años exactamente que ese álbum había visto la luz en todo el mundo convirtiéndose en uno de los de mayor éxito de la década.

Una década después, con motivo del décimo aniversario de su publicación, la artista neoyorquina ha confirmado la publicación de Born this way The tenth anniversary, una reedición que incluirá un doble disco con sus canciones originales y 6 nuevas versiones de los hits más importantes de aquel trabajo.

Estas nuevas versiones han sido realizadas por diferents artistas "en representación y defensa de la comunidad LGBTQIA+". Es el caso de Big Freedia, el primero de estos artistas en ser confirmados y que ha realizado una versión completamente nueva y en clave hip-hop de Judas.

"Para mi es una canción de amor que trata de ser engañado. Yo he tenido mis experiencias similares. ¿A quién no le ha pasado?" explica Lady Gaga en la nota de prensa difundida por su compañía discográfica.

De hecho, el álbum que incluirá estas seis versiones lleva por título Lady Gaga Born this way Reimagined The Tenth Anniversary. De momento el resto de colaboradores no ha sido confirmado y el listado que aparece en la pre-reserva está difuminado aunque si la vista no nos engaña incluirá nuevas versiones de las canciones Highway Unicorn, You and I, Marry the Night, Born This Way y The Edge of Glory.

"Born This Way, mi canción y mi álbum, fueron inspirados por Carl Bean, un activista religioso negro gay que predicó, cantó y escribió sobre nacer así. Cabe destacar que sus primeros trabajos fueron en 1975, 11 años antes de que yo naciera. Gracias por décadas de amor implacable, valentía y una razón para cantar. Todos podemos sentir alegría, porque la merecemos. Porque merecemos el derecho a inspirar tolerancia, aceptación y libertad para todos" recordaba la cantante el día del aniversario.