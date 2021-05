Las nuevas canciones de Ed Sheeran no pasan el filtro de su público más ‘crítico’

La nueva etapa musical de Ed Sheeran ha comenzado. Ya os contamos que el patrocinio del británico de su equipo de fútbol había desvelado el título de sus dos próximos discos de estudio. Y el solista ya está manos a la obra con ambos trabajos discográficos.

Sin embargo, el inglés parece que se ha encontrado con un primer filtro al que no terminan de agradar sus nuevas composiciones. Un 'público' afortunado al poder escuchar antes que nadie lo nuevo del músico pero también sus seguidorxs más críticos.

Así lo ha confirmado el propio Ed Sheeran durante una entrevista con la BBC Radio 1. El solista se prestó a participar en una sección llamada 'Los niños hacen preguntas difíciles' y dejó claro que la paternidad tiene estos pros y estos contras: "Le canto mis nuevas canciones a mi hija, que no es mi mayor fan... Ella llora".

"Bueno, en realidad tengo algunas canciones que sí le gustan. Muchas. Le gusta mucho Shape of you. A ella le gusta ese ritmo pero nada que sea demasiado alto o estridente" explicaba el solista británico con su característico sentido del humor.

El artista, en un tono más serio, explicó también que su nuevo single debería de estar ya sonando en todo el mundo. Ese era lo inicialmente planeado pero la pandemia ha obligado a retrasar todo el proyecto hasta finales de este 2021 como él mismo confirmó a través de sus redes sociales.

"El primer single es muy muy muy diferente. Cada vez que lanzo un single de un disco siempre estoy nervioso porque no sé como va a funcionar y tengo esa sensación. Me gusta la idea de lanzar algo nuevo y sentir que no sé cómo la gente va a sentirse sobre ello" explica el artista.

La noticia positiva es que el álbum está en camino, el single está en camino y el videoclip ya está rodado y en producción. Nos espera un final de 2021 de lo más movido. Ed Sheeran ha ofrecido además una actuación exclusiva para la BBC en la que ha reconocido además que por primera vez en su carrera ha contado con una banda para interpretar sus temas.