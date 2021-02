Ed Sheeran ya ha decidido cuándo lanzará el cuarto disco de su serie: - (Minus/Substract)

Ed Sheeran ha celebrado su 30º cumpleaños con un deseo por cumplir. Rodeado exclusivamente de su familia y su entorno más cercano, el solista ha soplado las 30 velas de su tarta de cumpleaños recordando algunas fiestas de su infancia. Y en el recordatorio ha aprovechado para confirmar cuándo lanzará el cuarto disco de su serie (el quinto álbum de estudio de su carrera musical).

El cantante británico debutó discográficamente en 2011 con + (Plus) y cada tres años fue publicando sus nuevos trabajos musicales sin faltar nunca a su tradición: × (Multiply, 2014) y ÷ (Divide, 2017). En 2019 se dió el capricho de publicar uno de los mejores discos del año, No6 Collaborations Project, repleto de colaboradores de lujo (Justin Bieber, Bruno Mars, Camila Cabello...). Y cuando todo parecía apuntar a que en 2020 cerraría su tetralogía, anunció un descanso temporal que se ha añadido a la pandemia mundial.

Un momento en el que Ed Sheeran se ha centrado en su recién formada familia, bebé incluida, pero en el que no ha dejado de trabajar. Su vuelta a la primera fila de la actualidad musical ya tiene una fecha fijada: finales de 2021.

"30 hoy. Gracias por todos vuestros maravillosos mensajes, me siento muy querido. Ahora mismo estoy vestido de la misma forma en la que lo estuve en mi tercer cumpleaños a punto de zamparme la tarta de Colin el pirata, pobre tipo. Volveré a estar online con la cuarta entrega de la serie a finales de este año. Hasta entonces XX" escribía el cantante británico.

Hace algunas semanas Ed Sheeran estrenó mundialmente Afterglow dejando claro que no era el inicio de nada: "Hola gente. Afterglow es una canción que escribí el pasado año y que quise lanzar para vosotros. No es el primer sencillo del próximo álbum, es solo una canción me que encanta y espero que a vosotros os encante también. Disfrutad! ¡Tened un seguro y festivo feliz fin de año. Vuelvo a 'papalandia'. Ciao".

Así que estamos en el punto de partida con Minus o Substract (habrá que esperar para ver el título definitivo) que cerrará la tetralogía y de la que de momento no hay más pista que esa fecha de regreso: finales de 2021.