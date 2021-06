Leiva ya ha puesto fecha a su día más especial en 2021

Leiva lo dejó claro en su día: sólo volvería a dar un concierto cuando las condiciones sanitarias lo permitieran. Ni siquiera contemplaba la posibilidad de realizar un show virtual para 'matar el gusanillo' ya que aseguraba que en su concepción de los directos está el 'calor' del público.

Pero tras año y medio de parón por culpa de la pandemia provocada por el Covid-19, el solista de Alameda de Osuna (Madrid) ya ha puesto fecha a su día más especial en el 2021. Ese en el que volverá a reunir a toda su banda para volver a tocar sobre el escenario sus nuevas y sus antiguas canciones.

"Después de año y medio sin subirme a un escenario, tengo el gusto de comunicaros que el sábado 10 de Julio a las 21:30 estaré tocando en el @cruillabcn. Me ilusiona un montón juntar a la banda, y volver al ritual que tantísimo extrañaba. Ojalá nos animéis y nos encontremos allí!" ha escrito en sus redes sociales.

Desde el 30 de diciembre en el Wizink Center de Madrid, Leiva no ha tocado en directo. Así recordaba aquel momento: "Este fue el último show que hemos hecho juntos la banda. No he vuelto a tocar en directo. Un bicho invisible se apoderó del mundo y nos paró en seco a todos. Yo amo el espectáculo y si no hay otra manera de hacerlo y hay que hacer nuevos formatos online quizá nos tengamos que adaptar. Yo lo haré en el último caso. Yo esperaré a que se pueda tocar poque me siento muy enganchado a ese ritual. Es un ritual muy insuperable. Ahí estás en manos de la música y de esa comunión primitiva que hay entre banda y público".

Durante ese tiempo confesó que "lo que realmente me angustia es el estado de mi crew y de mis músicos. Afortunadamente yo me puedo permitir parar unos meses pero de la cuarentena lo que más me está haciendo sufrir es pensar cómo lo estarán pasando las familias que hay alrededor de mi proyecto que son más de 30 en gira. Ellos no tienen ingresos. Dependen de los ingresos de los shows, porque en cuanto se acaban los shows se acaban los ingresos. Ellos no tienen ninguna otra fuente de ingresos. Esto me está generando bastante angustia pero no tenemos otra posibilidad, no está en nuestras manos hacer un puzzle mejor. Tenemos que esperar a que las circunstancias nos permitan tocar, ver cómo se comporta la sociedad pero seguramente vamos a ser los últimos en empezar a funcionar" explicó Leiva en su día.

La espera parece haber terminado y la Leiband se pondrá en marcha el 10 de julio. Ahora solo queda esperar para comprobar si será el primero de sus muchos conciertos o tendremos nuevo disco antes de una posible gira.