Lady Gaga estrena la versión más inesperada de su mítico ‘Born This Way’

Cuando Born This Way salió al mundo, la música pop cambió. Desde aquel himno a la libertad y el orgullo LGTBi+ pasando por su sátira religiosa que la emparejaba con el mismísimo Judas, Lady Gaga se planteó provocar la misma revolución que supuso The Fame Monster. Y lo consiguió.

Ahora, diez años y tres discos después -sin contar sus trabajos con Tony Bennett y Bradley Cooper, claro- la artista ha querido celebrar el lanzamiento del icono pop que supuso su álbum de la manera más especial posible. Por ello, el disco tendrá una edición especial con reinterpretaciones de sus temas más míticos.

Si el primero en ser desvelado fue Judas por Big Freedia, el siguiente ha sido el mismo Born This Way:

Orville Beck ha sido el encargado de poner voz a esta nueva versión del tema, que lo cambia a un estilo country de lo más original. No único, eso sí: La propia Gaga ya se encargó en 2011 de lanzar una versión del mismo género, pero con su voz.

Sin traicionar esa esencia que le hace lanzar su música a través de sus gustos más personales, parece que la tónica de los temas restantes serán una auténtica sorpresa. ¿Se atreverá a invitar a Charli XCX para resolver el no haber podido estar en Chromatica?

Pase lo que pase, las canciones elegidas para su reinterpretación serán los mismos singles que tuvo el disco: Marry The Night, Yoü & I y The Edge of Glory seguirán a las dos ya disponibles. Además, a esta lista se le suma una nueva versión de Highway Unicorn (Road to Love), una de las favoritas de los fans y de la Mother Monster.