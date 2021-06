10 canciones para celebrar el Día Mundial de los Océanos 2021

Después de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, ahora es el turno de los océanos. Cada 8 de junio celebramos el Día Mundial de los Océanos, una cita para recordar y poner en relieve la importancia que tienen todos los ecosistemas marinos para el correcto mantenimiento de nuestro planeta.

Una causa cuya importancia queremos reflejar desde LOS40 como mejor sabemos, ¡con música! Por ello, te dejamos diez canciones en las que, al igual que nosotros, muchos artistas han querido rendir homenaje a los mares y oceános que nos rodean, ensalzando su importancia, su belleza o cómo nos hacen sentir.

1. Bajo el mar de La Sirenita

Creada por Alan Menken, es prácticamente imposible para cualquier millennial no pensar en canciones relacionadas con el mar sin que el cangrejo Sebastián irrumpa en la memoria. Para las nuevas generaciones el relevo marítimo de Disney lo tomaría Vaiana con su súper conocida La Canción del Mar.

2. Tenerife Sea de Ed Sheeran

La canción con la que le británico Ed Sheeran rendía homenaje a las aguas del archipiélago canario, es decir, al Océano Atlántico que las baña. ¿Acaso hay algo más romántico que una comparación con la inmensidad del mar? Otra joven artista que también comparó la inmensidad del mar con los ojos de la forma más romántica fue Billie Eilish en su primer tema Ocean Eyes.

3. Del mar de Ozuna, Sia y Doja Cat

Ozuna, Sia y Doja Cat unieron sus voces en 2020 para cantar a la magia del mar. Una canción y un vídeo con los que el puertorriqueño nos invita a su peculiar universo marino futurista al más puro estilo La Sirenita.

4. Hijos del Mar de David Bisbal

En esta ocasión, será David Bisbal quien estará con nosotros en la celebración del Día Mundial de los Océanos. El cantante y embajador de esta iniciativa, nos ha contado en una entrevista en exclusiva a LOS40 todo sobre el cuidado, protección y mantenimiento de los océanos.

5. Mares Igual Que Tú de Amaral

Esta fue su carta de presentación del disco Salto Al Color, dedicada por completo a los mares. En palabras de Eva y Juan: "Todo lo que está vivo sobre la Tierra surgió de los océanos hace miles de millones de años. Existen desiertos, montañas colosales e incluso selvas, que un día fueron mares. Todos nosotros somos aún parte de ese mar que nos dio la luz. Cada uno a nuestra manera: algunos somos aguas someras y otros profundas; unas veces olas encrespadas y otras calma chicha. Y aunque, aparentemente, nos separen enormes distancias, en el fondo somos la misma masa de agua que se conecta a través del planeta. Tú eres todos los mares de la Tierra y todos ellos son igual que tú."

6. Waves de Mr. Probz

La sal, la espuma y, por supuesto, las olas son las protagonistas de mares y océanos. Un elemento que, en este gran éxito de Mr Probz tomaba el protagonismo total como una metáfora de sus sentimientos: "Lentamente, me está arrastrando la corriente / una ola tras otra, una ola tras otra / lentamente me voy a la deriva / y me siento como que me ahogara / remando contra la corriente." Meghan Trainor también es otra de las artistas que se han visto inspiradas por el movimiento de las olas en su canción Wave.

7. Oceans de Coldplay

Chris Martin y los suyos son artistas totalmente concienciados con la importancia que tiene que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de que hay que proteger el medio ambiente, tal y como el propio Will Champion contaba a causa del lanzamiento de Everyday Life.

8. Nadie Más Que Yo de Rosana

La canaria Rosana es muy consciente de la importancia de los océanos y, por ello, no dudó en dedicarles esta preciosa canción: "Océanos en calma se harán en noches largas / Mar cálido, mar bravo, mar nuestro, mar salado / Mareas en movimiento".

9. Castillo De Arena de El Pescao

David Otero también sintió la inspiración de la playa con esta canción, que fue su primer single y carta de presentación en solitario tras formar parte de El Canto del Loco. Una canción que llegaba con un videoclip de lo más marítimo: "Y paso la noche buscándote / En el fondo del mar / Te busco en la playa / Por mar sé que aparecerás / Sólo tengo que hacer / Un castillo de arena / Bajo tus pies".

10. Al Mar de Fito & Fitipaldis

Un homenaje al océano de la mano de Fito y sus poéticas e inconfundibles letras: "Ya estoy aquí otra vez /en la orillita del mar / mientras me mojo los pies / he empezado a imaginar / tú si que debes saber / ¡ay si pudieras hablar! / Tienes secretos que sé / nunca los vas a contar".

Desde LOS40 somos conscientes de que con pequeños gestos cotidianos, todos podemos contribuir al mantenimiento y protección de los océanos. Eso sí, siempre acompañándolo de la mejor música.