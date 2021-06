El calor ha comenzado a llenar las playas de toda España y una de las que ha podido disfrutarlo este fin de semana ha sido María Castro. Sin embargo, la actriz se va a llevar un recuerdo agridulce de su experiencia en la Caleta de Cádiz tras quemarse al sol como ha compartido en sus stories de Instagram.

La intérprete ha explicado en su cuenta oficial que aprovechó un rato libre para poder disfrutar de la ciudad y de sus increíbles playas y que pese a tomar sus precauciones usando crema solar se quemó: "Aquí estaba yo, “disfrutona” ( porque yo soy así) y saboreando una riquísima tortilla de camarones en La Caleta de Cádiz este sábado, ajena a lo que el sol me estaba liando en la piel..😓".

Un tiempo de desconexión después de haber sido madre recientemente: "Hacía mucho, MUCHO!, que no pisaba la playa sin cubos y palas... y un rato de respirar para mí y conmigo, leer un libro que no fuese un cuento, y si me apetecía, yo que sé... contar las pecas de mis rodillas por ejemplo, no se podía desaprovechar... Me fui a Cádiz de viaje express en el mismo día: de bolo, sí!!! ...sola, también!! Y siendo mi primera vez allí, y tras caminarme la ciudad entera, la Caleta no podía faltar...".

Uno de los paraísos nacionales que tenemos en el sur del país pero en donde terminó con la piel enrojecida: "Unos chicharrones, unas tortillas de camarones, un libro, una mini toalla de manos dónde apenas me cabía la espalda (vaya cuadro), mi crema solar y yo...esa fue toda mi compañía... perfecta para la ocasión, menos la crema...VAYA ACHICHARRADA ME METÍ... Muchos me habéis dicho que igual la crema estaba en mal estado, que también el aire y el sol del sur son bombas para la piel, quizá las hormonas de la lactancia, o tal vez la sensibilidad de la piel de la barriga tras lo majestuosa que se puso en el embarazo... o una suma de todo...pero vaya ACHICHARRADA ME METÍ. No juego con el sol. NO LO HAGO. Pero esta vez, él me la jugó a mi.".

Algunos de sus seguidores le han dejado en sus comentarios algunos consejos adicionales a lo que se puede ver en la fotografía que acompaña al texto. Y es que María Castro acudió sin sombrilla, algo típico cuando es una visita express, y si estaba comiendo, eran las horas centrales del día, un momento no apto para tomar el sol aunque sea con protección.

A todo ello hay que sumar su tipo de piel que siempre ha sido muy blanca por lo que el efecto del sol se nota con mayor rapidez como le apuntaba una de sus seguidoras: "Las que somos blancas casi transparentes es una faena e imposible de controlar por mas crema que te des".

María Castro tendrá ahora unos días incómodos en los que tendrá que hidratar mucho su piel además de haber aprendido una valiosa lección que también ha querido compartir con sus seguidores: "Si al final va a ser mejor viajar con toda la familia en pack... que andaría más cansada y seguro q no contaría con ese rato de soledad, pero igual tampoco me quemaba 😂😂😂 Tenéis aún en mis stories, como advertencia de lo agresivo que está el sol y como recordatorio de lo importante que es protegerse, cómo me he achicharrado, aún protegiéndome, este fin de semana... En cuanto tenga un ratín, os dejo también en stories cómo ha mejorado y los remedios caseros y no tan caseros que me han dado a mí, para semejantes quemaduras... que creo q pueden ayudar a muchos!!! CUIDADÍNNNNN CON EL SOLECÍN.... que no se anda con bromas!!!!!".