‘Mask Singer 2’ revoluciona a su audiencia con Esperanza Aguirre (tras confundir su actuación con Ana Torroja)

Mask Singer 2 no está defraudando. En la primera temporada pudimos comprobar el potencial de este formato, y en esta nueva entrega estamos comprobando lo mucho que puede dar de sí. Si arrancó fuerte con La Toya Jackson, la hermana mayor del rey del pop, siguió no menos sorprendente con una inesperada Isabel Preysler. Inesperada por ser ella porque lo cierto es que el jurado apostó por ella en bloque. Y fue solo el principio.

Pero las galas siguen, y el tercer programa presentaba ya la última tanda de nuevas máscaras. Llegaba al programa así Mariposa, que no ha podido revolotear por mucho tiempo después de ser eliminada tras dos rondas.

Con apuestas bien orientadas por parte de Los Javis y José Mota, todo el plató se ha puesto patas arriba cuando se ha descubierto que bajo las antenas se escondía… Esperanza Aguirre.

Si bien Ambrossi y Mota coincidían en María Teresa Campos, mientras que Calvo se decantaba por Mayra Gómez Kent. Las claves para entender sus corazonadas eran unas pistas que indicaban que era que había sido "la primera en lograr algo" y con una estrecha aunque poco conocida relación con el deporte.

Pero se equivocaban: Esas imágenes sobre alguien pisando la Luna se remontaban al logro de ser la primera mujer en ser presidenta de una Comunidad Autónoma y presidir el Senado, mientras que su faceta deportiva venía de ser campeona de España de golf de mayores de 60 años. Unas pistas que el propio José Mota ha admitido que no hubiese relacionado con ella nunca.

¿Esperanza Aguirre, o Ana Torroja?

Más allá de la sección masculina del jurado, la apuesta de Paz Vega para desvelar a Mariposa distaba mucho de las demás. La actriz creía que, por la voz, Ana Torroja sería la gran protagonista de la noche. La culpable ha sido el Ella Ella L'a de Kate Ryan:

La sorprendente elección por un tema en francés ha despistado a Vega, que ha destacado que la máscara cantaba "muy bien". Por supuesto, la sorpresa cuando le ha visto la cara ha sido mayúscula, pues ni con el These Boots Are Made For Walking de Nancy Sinatra ha podido descubrir la verdad.