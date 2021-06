‘Supervivientes 2021’: Tom y la madre de Melyssa se reencuentran con la charla que se debían tras la ruptura

A estas alturas, cualquiera que haya seguido mínimamente el formato de Supervivientes tiene claro que se basa en distintas tramas que tienen su origen en España con algún conflicto. Una de las de este año involucraba a Tom Brusse y Melyssa Pinto. Arrastraban su polémica ruptura en La Isla de las Tentaciones 2 donde las cosas no fueron como esperaban.

Entrando de lo más enamorados, él se dejaba tentar por una soltera y empezaba una nueva historia de amor ante el llanto de Melyssa. Ella conseguía hacer catársis en su hoguera de confrontación con él, pero el destino -o más bien Mediaset- tenía pensado unirles en Honduras.

Y debido a su historia de amor pasada aunque intensa, el equipo del programa ha pensado que sería buena idea que el superviviente se reencontrase con su suegra por sorpresa. Aquí el momento:

Con mucha emoción, ambos se daban un tierno abrazo nada más verse. Sin embargo, no han tardado mucho en hablar de lo que debían: la ruptura entre su hija y él. El resultado ha sorprendido a muchos, y lo ha hecho para bien.

Lejos de lanzar reproches, la portuguesa y su exyerno se han puesto a hablar de lo más sentidos. Al final, Brusse llegaba a una conclusión muy clara: "A mí no me gusta hacer daño a la gente… Y yo he hecho sufrir mucho a la familia de Melyssa", confesaba.

Las redes han celebrado su madurez, algo que no demostró en República Dominicana tras irse con Sandra Pica. Ahora, con cada uno establecido con sus respectivas parejas, parece que ya pueden empezar con su plan de ser amigos.

El reencuentro de Melyssa con su madre

El verdadero motivo por el que Nela estaba en Honduras era para ver a su hija. Después de considerarlo imposible -tiene fobia a volar en avión-, Melyssa iba de lo más triste a probar platos portugueses junto a Lara Álvarez. Por supuesto, no se imaginaba cual era "el postre":

"Ya sabes que por ti, todo". Melyssa y Nela se reencuentran después de más de dos meses sin verse ❤



🔵 #SVGala10 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/CMIlx2jOLv — Supervivientes (@Supervivientes) June 9, 2021

Entre lágrimas y abrazos, madre e hija han protagonizado un momento que ha enternecido a toda la audiencia. Finalmente, Jorge Javier permitía que la visitante se quedase incluso en la Palapa a la hora de las nominaciones, sin separarse la una de la otra.