Little Mix, Galantis y David Guetta, en una de las colaboraciones del 2021: Heartbreak anthem

Hace unos días Little Mix hizo historia en la ceremonia de entrega de los Premios Brit 2021 y todo apunta a que dentro de unos días volverá a hacerlo con el estreno de una de las colaboraciones que van a marcar el 2021. Porque la girlband ha unido su talento a Galantis y David Guetta.

Todo está preparado para que este 20 de mayo se estrene la canción que llevará por título Heartbreak anthem que ha sido creada por tres grandes estrellas internacionales de la música. "Hello, it’s me, your ex / I called to say not sorry but I wish you the best" canta Jade Thirlwall al comienzo del hit poco antes de que sus compañeras en la formación la acompañen con la frase "Sometimes it works out but sometimes it don’t/ Maybe we’ll fix this or maybe we won’t".

Además de las mordaces letras de Little Mix en las que no faltan su punto de vista y su perspectiva sobre las relaciones y los hombres, Galantis y David Guetta aportan su espectacular toque que convierte la canción en una producción dance-pop llamada a liderar las listas de ventas y los tops de las plataformas de streaming.

Este será el segundo lanzamiento que el ahora trío realice sin Jesy Nelson tras abandonar la formación a finales del pasado año. Las británicas se estrenaron con Confetti junto a Sawetee y vuelven a rodearse de espectaculares colaboradores en este Heartbreak anthem.

Una nueva etapa musical que también se abrirá para Galantis que en este 2021 han estado trabajando en nueva música pero que no habían estado tan rápidos a la hora de lanzarlo. En cuanto a David Guetta ha sido un año de lo más prolífico tras el estreno de Get together, Bed, Lifestyle, Let's love y Big junto a artistas como Jason Derulo, Adam Levine, Sia, Rita Ora o Joel Corry.

Y ojo a las espectaculares alas que les han salido a las Little Mix en su nuevo vídeo...