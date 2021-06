The Killers y Bruce Springsteen, juntos en Dustland

The Killers y Bruce Springsteen, juntos. Bruce el Boss, y los Killers, los de Las Vegas, en una nueva canción llamada Dustland. Por más veces que leas y repitas la frase inicial de este artículo nunca te dejará de parecer increíble la colaboración que va a marcar el 2021 a nivel internacional.

La banda de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) lo ha confirmado a través de sus redes sociales poniendo fecha al estreno de este dueto inédito que adelantaron durante una entrevista en Sirius XM's E Street Radio. Fue entonces cuando avanzaron que su nuevo proyecto discográfico contaría con una colaboración muy 'killer' y no les ha faltado razón.

Hace algunos meses Brandon Flowers y los suyos lanzaron un misterioso mensaje en el que avanzaban un listado de 11 canciones sin mas explicaciones. Eso sí, la imagen incluía un texto escrito a modo de garabato en el que se podía leer 'lista A'. Por eso corrió el rumor de la posibilidad de que se tratara de la primera parte de un disco doble un boceto con los temas que incluirían en lo que sería su séptimo álbum.

Ninguna de esas canciones era Dustland pero quién sabe si formaría parte de una 'lista B' que The Killers no compartió. Apenas a un par de días de su estreno, The Killers y Bruce Springsteen han ofrecido un pequeño adelanto de lo que nos esperará el próximo miércoles.

Gracias a estos pocos segundos de su videoclip hemos podido descubrir que Dustland será una nueva versión del clásico de los de Las Vegas A dustland fairytale incluido en su álbum Day and age. Tendremos para esperar para descubrir si esta canción formará parte de un nuevo disco que recogerá el testigo de Imploding the mirage.

La banda de Las Vegas lanzó este trabajo en agosto pero la pandemia mundial les ha dado el tiempo necesario para seguir trabajando en sus composiciones a la espera de que vuelvan los shows multitudinarios en directo y The Killers pueda volver a la carretera.