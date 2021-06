Beatriz Luego enseña qué ocurre en las entrevistas con un bebé y dedica una mención especial a Sara Carbonero

Beatriz Luengo y Yotuel Romero presentaban al mundo hace algunas semanas a su segunda hija en común, la pequeña Zoë. Sin embargo, lejos de tomarse un descanso después de su reciente maternidad, la cantante está absolutamente imparable a nivel profesional con lanzamientos como Juntos somos más, la canción de la Eurocopa junto a su pareja y Lara Álvarez e, incluso en facetas suyas hasta ahora desconocidas como la de diseñadora de ropa (con una colección de lo más inspiradora para bebés). Planes en los que Yotuel no se queda atrás, a punto de dar el salto a las cocinas de MasterChef en su próxima edición celebrity.

Pero ser una mamá todoterreno tiene un precio y Beatriz Luengo sabe de lo que habla. Por eso, ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales con el que pretende abrir muchos ojos ante qué supone ser madre cuando eres una mujer emprendedora y cómo se las tiene que apañar para llevar a cabo la conciliación de la que tanto se habla.

Junto a una foto de su última entrevista en Radio Marca junto a Sara Carbonero, en la que la periodista conoció a la hija de Beatriz Luengo y Yotuel, la autora de El despertar de las musas escoge tanto a la presentadora como a una importante deportista como referentes femeninos para introducir lo que siente ella ahora que tiene tantos proyectos por delante coincidiendo con la llegada al mundo de Zoë: "Vi un documental de Serena Williams que me marcó mucho. Ella decía que se propuso volver a ser la mejor tenista del mundo después de parar su carrera por completo para ser madre. En el docu se la ve entrenando duro, con miedos, dudas, cansancio. Serena lo consiguió, volvió a ser la numero 1 e inspiró a todas las mujeres del mundo a no parar sus metas ni sueños por la maternidad. Por eso me encanta esta foto junto a Sara Carbonero porque ella también es una madre luchadora y emprendedora llena de metas que cumple y de inspiración que deja para todas."

“Yo os cuento que esta es mi realidad atrás de los focos, la de la conciliación, la de dar pecho a mi niña entre entrevista y entrevista. La de grabar las imágenes del videoclip de Juntos somos más a las 2 semanas de dar a luz. La de darle lo que necesita pero sin dejar de perseguir mis sueños. Porque ese es el mejor regalo que la hago, la mejor enseñanza que le dejo a mi pequeña mujercita, que no abandone nunca sus metas. Gracias Sara por tu dulzura infinita”, concluía Beatriz Luengo su mensaje, aplaudido por otras muchas mujeres conocidas de nuestro país que se encuentran en una situación similar. Como Paula Echevarría, que también acaba de dar a luz a su segundo hijo y le respondía a la cantante: "Y que suerte tenemos Bea de poder hacerlo! Somos privilegiadas."

No son las únicas que han puesto en relieve la dificultad que supone a veces compaginar la maternidad con otros aspectos de la vida, fundamentalmente profesionales. En el pasado Festival de Málaga, la actriz María Castro se refería a esta conciliación como un auténtico "encaje de bolillos".

Porque si Serena Williams sirvió de inspiración a Beatriz Luego, ella ha demostrado una vez más que hace lo propio con otras muchas personas, visibilizando el papel de las mujeres en la sociedad. De hecho, sin ir más lejos hace unos días la artista lanzó una importante reflexión sobre el lenguaje machista en las letras de algunas canciones utilizando, una vez más, sus redes sociales como medio de concienciación.