La influencia que Bruce Springsteen ha tenido en la música estadounidense es indiscutible, y algunas bandas como The Killers siempre lo han tenido muy presente. En su último disco, Imploding the Mirage, algunas de las canciones como Caution recuerdan con fuera al Boss. Por eso, los de Las Vegas han tenido que sentir que han cumplido un sueño después de colaborar con él en su último lanzamiento.

Esta nueva colaboración se llama Dustland, y se trata de una versión del tema A Dustland Fairytale, que pudimos escuchar en Day & Age, el tercer disco de estudio de la banda de Brandon Flowers. La nueva canción recopila lo mejor del rock norteamericano de ambos titanes de la música. Eso sí, no formará parte del nuevo disco de The Killers, que ya está anunciado y previsiblemente llegará este verano.

Flowers ha sido fan de Springsteen durante mucho tiempo. El segundo álbum de la banda, Sam's Town, fue influenciado notablemente por discos como Born to Run. Los dos músicos se encontraron el pasado año en la serie de podcasts Letter to You Radio del Boss, durante la cual discutieron sus influencias y composición.

La banda ha explicado a través de las redes sociales cómo se fraguó esta colaboración, con una conmovedora historia de su líder, citando un mensaje que recibió de Springsteen. Flowers no creía que fuera el mismísimo Bruce el que le enviaba mensajes de texto, ni siquiera cuando se dio cuenta de que el mensaje venía de Nueva Jersey.

Así suena la colaboración de The Killers y Bruce Springsteen: ‘Dustland’

"Viendo Glastonbury", decía el texto de Springsteen, "os habéis convertido en una banda en vivo brutal, hermano. Amo el traje dorado. Tenemos que hacer Dustland algún día. - Bruce". Al recibir el mensaje de texto, Flowers sospechó que le estaban gastando una broma. "Busco en Google el código de área", explica. "Es de Freehold, Nueva Jersey, y todavía no estoy convencido. Le envié un mensaje de texto a Evan (el hijo de Bruce y Patti, que es mi amigo) y obtengo una verificación de que el número realmente proviene de su padre".

Nuevo disco ya terminado

A finales de 2020, The Killers lanzaron Imploding the Mirage, un disco con el que consiguieron muy buenas críticas y el respaldo de sus seguidores. Pocos meses después, la banda ya está preparada para lanzar uno más.

Hace solo un par de meses Brandon Flowers conversó con sus fanáticos donde confirmó que este trabajo estaba ya casi completo. "Quiero decir que está terminado, sí. Estamos básicamente en la fase de masterización", dijo el vocalista en una entrevista.

"El álbum saldrá este año. Esperábamos que saliera a principios de verano, pero las empresas de fabricación de vinilos están inundadas de artistas que han retrasado sus álbumes por culpa de la pandemia", agregó el líder de The Killers.

Durante el atípico 2020, los lanzamientos discográficos han sufrido muchos retrasos y modificaciones. The Killers no cambió sus planes y publicó su disco en agosto, en el mes que habían planificado. A pesar de no poder presentarlo en directo ni de poder celebrar una gira internacional, la banda siguió adelante y publicó su sexto álbum de estudio, que ha recibido buenas críticas y apoyo de sus fans.