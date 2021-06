‘Un lugar tranquilo 2’, ‘En un barrio de Nueva York’ y ‘Luca’: los estrenos de cine de la semana

Este fin de semana viene cargadito de sorpresas. El miércoles ya aterrizó con varios días de antelación la esperada secuela de Un lugar tranquilo, peliculón al que ahora se le suman títulos imprescindibles como el musical de Lin-Manuel Miranda En un barrio de Nueva York o la nueva película del estudio Pixar, Luca. Pero estos tres títulos fundamentales no están solos: a ellos les acompaña Destello bravío, la ganadora del premio especial del jurado en el Festival de cine de Málaga.

Os hacemos un repaso por algunos de los principales estrenos de la semana:

En un barrio de Nueva York (Cines)

En Un Barrio de Nueva York - Tráiler "Washington Heights"

En un barrio de Nueva York es una explosión de color y ritmo, espectaculares números musicales y personajes entrañables. Sin embargo, su mayor virtud no está solo en sus brillantes canciones y sus aún mejores coreografías, ni siquiera en las correctas interpretaciones de sus protagonistas –algunos de ellos darán mucho de qué hablar en el futuro–, sino en que coge el tópico del sueño americano y lo retuerce, dándole la vuelta, tratando el asunto desde una óptica inédita que se siente original en todo momento (aquí puedes leer nuestra crítica y nuestras entrevistas con Melissa Barrera y Leslie Grace y con el protagonista, Anthony Ramos).

Luca (Disney+)

Luca | Tráiler oficial | Disney+

El equipo del estudio Pixar siempre demuestra en sus producciones que su talento está a otro nivel. No solo por las historias que narra, que podrán ser más o menos adecuadas e interesantes, sino por los logros técnicos que consigue superar una y otra vez. Soul y Onward fueron la culminación de un proceso que llevaba años en constante perfeccionamiento, y Luca, la nueva película del italiano Enrico Casarosa, no podía quedarse atrás (aquí os contamos 7 razones por las que no te las puede perder).

Destello bravío (Filmin y cines)

Destello bravío (ESTRENO EN CINES 18/06) - Tráiler | Filmin

La ganadora del premio del jurado en el Festival de Málaga es una de las grandes películas españolas del año. Apuntad papel y boli porque Ainhoa Rodríguez promete convertirse en una de las cineastas más prometedoras de los próximos años. Esta fantástica historia con toques surrealistas heredera del realismo mágico da prueba de ello. Ved el tráiler y juzgad por vosotros mismos.

LOS 40 TE RECOMIENDA

Un Lugar Tranquilo 2 | Tráiler Oficial Español | Paramount Pictures Spain

Un lugar tranquilo (Cines)

Es difícil sacarle algún reproche a Un lugar tranquilo 2. Es una película que funciona a todos los niveles: tensión, personajes, horror, banda sonora. John Krasinski ha encontrado un filón en este cine de terror de autor, más sosegado y menos sangriento de lo habitual, en el que el se construye una atmósfera asfixiante que traspasa la pantalla y provoca escalofríos. El espectador asiste impotente a la brutalidad de la invasión aligenígena y a la deshumanización de las personas, que en este nuevo capítulo se convierten en otro de los enemigos más temidos por los protagonistas. Si quieres que te expliquemos las razones por las que debes ir a verla, haz click en este enlace.