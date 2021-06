Billie Eilish pide disculpas por sus comentarios racistas en un vídeo: “Estoy avergonzada”

Queda muy poco para que Billie Eilish estrene el que será su segundo disco, Happier Than Ever y, de momento, la polémica está servida, pero no precisamente por su música, sino por un desafortunado vídeo que se ha hecho viral en los últimos días. Al parecer, en esas imágenes se podía ver a la creadora de Bad Guy burlándose de la comunidad china.

Fue un usuario de TikTok quien filtró un vídeo en el que se recopilaban diferentes imágenes de la cantante junto a su hermano mayor, Finneas, en el que decía palabras racistas relacionadas con las personas de origen chino. En concreto, Billie mencionó en varias ocasiones la palabra chink, un término despectivo que podría asimilarse a nigger, que tiene un significado racista contra la comunidad afroamericana.

A raíz de este vídeo, varios seguidores de origen asiático se han mostrado muy molestos por sus comentarios, hasta el punto de que han llegado a pedir la prohibición de la reproducción de sus temas en su país. Con ello, han exigido a la cantante una disculpa y ésta no ha tardado en llegar a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Os quiero, chicxs, y muchos de vosotros me habéis pedido que responda a esto. Es algo que quiero explicar, porque se me etiqueta de algo que no soy”, ha indicado en un escrito que ha dado a conocer a través de sus stories. Asimismo, ha explicado que se trata de un vídeo antiguo que hizo cuando tenía entre 13 y 14 años, momento en el que pronunció “una palabra de una canción que en ese momento desconocía que tenía un significado despectivo y que se usaba contra miembros de la comunidad asiática”.

Con ello, ha asegurado que se trata “de un absoluto malentendido” en el que solo estaba bromeando “y de ninguna forma se trata de una imitación de nadie ni de ningún idioma, acento o cultura” y ha aprovechado para pedir disculpas por lo sucedido, a pesar de que en el momento de hacer esos vídeos era prácticamente una niña.

Captura de la 'storie' publicada por Billie EIlish para pedir disculpas por el vídeo viral. / Instagram / @billieeilish

No obstante, la artista ha reconocido que está “consternada y avergonzada” y que no hay excusa válida que justifique su comportamiento, ni siquiera su edad. “Independientemente de cómo se entendió este vídeo, me rompe el corazón que en este momento se me esté etiquetando de esa forma, que podrían causar sufrimiento a las personas que lo escuchen”, ha admitido y ha enfatizado en su propósito musical. Éste no es otro que el de “luchar por la inclusión, la amabilidad, la tolerancia, la equidad y la igualdad”.

En cualquier caso, estamos seguros de que, una vez más, la hemeroteca ha jugado en su contra y se trata de un error importante, pero solo por tener el coraje de defenderse, deberíamos considerarlo un acto de humildad. ¡Mucho ánimo, Billie!