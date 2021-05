10 cosas que no sabías sobre Billie Eilish

Con paso firme y segura de sí misma, Billie Eilish se ha convertido toda una estrella de la música, ya alejada de la coletilla “para adolescentes”. Una artista que ha sabido marcar su propia tendencia en el pop, con una música que mezcla la dulzura con lo siniestro y centrada en temas como la salud mental, ganándose por completo a los más jóvenes a través de sus mensajes.

Desde Ocean Eyes hasta su famosísimo Bad Guy, canción que se encuentra dentro de su primer álbum When we all fall asleep, where do we go? y que le catapultaría hasta los números uno de todo el mundo, Billie Eilish ya ha dejado claro que no es una estrella de un solo éxito, llegando a poner voz hasta a la mismísima banda sonora de James Bond (No time to die) o de Euphoria, en compañía de Rosalía. Un ascenso que se puede considerar meteórico.

Más allá de lo musical, Billie Eilish también ha sabido cómo marcar tendencia en lo referente a moda. Con un estilo absolutamente personal, hasta su recién portada de Vogue jamás había lucido nada que sobresaliese de su estética de caracterizada por ropa ancha con el fin de no marcar su silueta.

1. ¿Qué edad tiene Billie Eilish?

A día de hoy Billie Eilish tiene 19 años y no será hasta final de 2021 cuando cambie su primera cifra, ya que, nació el 18 de diciembre de 2001.

2. ¿Cuál es el nombre completo de Billie Eilish?

El nombre completo de la intérprete de Bad Guy no es ni mucho menos breve. Se llama en realidad: Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. ¡Casi nada!

3. ¿Qué idiomas habla Billie Eilish

Natural de Los Ángeles, California, Billie Eilish tiene el inglés americano como lengua materna. Sin embargo, se ha atrevido con el español en más de una ocasión, una de las más sonadas en la canción Lo vas a olvidar, su colaboración con Rosalía.

4. ¿Cómo se hizo famosa Billie Eilish?

Billie Eilish comenzó como muchos hoy en día: gracias a Internet como plataforma. Su primer single Ocean Eyes es creación de su hermano, el también músico Finneas O’Connell. La californiana necesitaba una canción original para un proyecto de clase de baile y su hermano “le prestó” esta que había creado para su banda. En 2016 la subieron a Soundcloud y fue viral desde el momento de su lanzamiento, llevando a la joven a firmar su primer contrato discográfico.

5. ¿Cuántas canciones tiene Billie Eilish?

Estas son las canciones que Billie Eilish incluyó en su primer álbum y las que encontrarás en el siguiente. Además, la cantante ha hecho lanzamientos como la ya mencionada Ocean Eyes o la canción de 007 No time to die.

Tracklist de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

!!!!!! Bad Guy Xanny You Should See Me in a Crown All the Good Girls Go to Hell Wish You Were Gay When the Party's Over 8 My Strange Addiction Bury a Friend Ilomilo Listen Before I Go I love you Goodbye

Tracklist de Happier than Ever. Su segundo álbum que saldrá el próximo 30 de julio.

Getting Older I Didn’t Change My Number Billie Bossa Nova My Future Oxytocin Goldwing Lost Cause Halley’s Comet Not My Responsibility OverHeated Everybody Dies Your Power NDA Therefore I Am Happier Than Ever Male Fantasy

6. Billie Eilish y el impacto de su portada para Vogue

A la pregunta de por qué ha generado un tan alto volumen de reacciones internacionales la portada de Billie Eilish para Vogue UK la respuesta no es fácil, pero se podría simplificar en un “Billie Eilish como nunca antes la habíamos visto”. Sin embargo, es mucho más que eso. Más allá del hecho de que haya posado en lencería y con ropa ajustada, totalmente alejada de la imagen con la que se dio a conocer, el mensaje que ha lanzado la cantante es un grito a la confianza en sí misma. Todo, coincidiendo con el anuncio del lanzamiento de su próximo trabajo, Happier tha ever, es decir, Más feliz que nunca.

Una nueva Billie Eilish que, al igual que la de siempre, pretende gustar únicamente a sí misma, ajena a las críticas que pueda generar su forma de vestir. Sin duda, una forma de liberarse del encasillamiento en torno a la imagen a la que estábamos acostumbrados a verla.

7. ¿De qué color es el pelo de Billie Eilish?

En las fotos de cuando era niña se aprecia que Billie Eilish es rubia, por lo que ahora con su nuevo look se podría decir que ha vuelto a sus orígenes. Sin embargo, la hemos visto con todo tipo de looks, desde pelo teñido de verde, azul o blaco, hasta moreno con la raya de color neón.

8. Billie Eilish y el Síndrome de Tourette

El Síndrome de Tourette suele aparecer en niños o adolescentes de corta edad, de hecho, la propia cantante ha confesado haber convivido con esto y depresión desde que era niña. Sin embargo, en torno a los veinte años, la mayoría de los pacientes mejoran notablemente y, por supuesto, pueden llevar una vida absolutamente normal. Se trata de un trastorno o, mejor dicho, condición que se caracteriza por la aparición de tics involuntarios. Billie Eilish confesó en una entrevista que “había encontrado en la música un lugar en el que sentirse bien”. Esto puede estar relacionado con algunos de los síntomas más comunes en este diagnóstico como problemas de atención o trastorno obsesivo compulsivo. Lejos de intentar disimularlo, ella misma ha comentado algunos vídeos que recopilan varios de esos tics, en su caso la mayoría centrados en las cejas y zona de los ojos.

9. ¿Billie Eilish tiene novio, novia o pareja?

La vida sentimental de Billie Eilish es todo un misterio, más allá de la sonada anécdota de que Justin Bieber fue su crush de la adolescencia. Hasta ahora, el único amor que se le conoce es Henry Withord, con quien se dio su primer beso, aunque se le ha relacionado con Lil Xan o Erick Delgado.

10. ¿Cuánto dinero tiene Billie Eilish?

Incluida en la prestigiosa lista 30 under 30 de Forbes de 2019, se calcula que Billie Eilish tendría una fortuna neta de más de 54 millones de dólares. Únicamente cogiendo YouTube como referencia, se calcula que los beneficios fruto de sus videoclip sería de 1.400.000 dólares al año.