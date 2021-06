‘Supervivientes’: Emotivo reencuentro de Omar Sánchez y Anabel Pantoja

Si hay algo que Omar Sánchez ha repetido hasta la saciedad en Supervivientes 2021 es lo mucho que echa de menos a su chica, Anabel Pantoja. Ella voló a Honduras la semana en la que el canario estaba nominado. Resultó expulsado y desterrado. Estos últimos días ha estado conviviendo con Lola y Palito y recuperando, junto a ellas, su buen ánimo. Pero ha seguido echando de menos a su novia.

Así que, cuando Palito y Lola se encontraron con Anabel en Cayo Paloma no podían imaginar la reacción que tendría Omar al verla. O sí, estaban convencidas de que le iba a dar algo y que la emoción iba a ser grande.

Y así fue, con un grito Anabel se lanzó a los brazos de su chico y cayeron sobre la arena entrelazados y llenos de emoción, con mucho llanto de Omar que no podía creerse el momento de volver a abrazarla.

Reencuentro lleno de emoción

Tras bromear sobre que llevaba dos meses en un hotel, cerca de él, le dio un beso y aseguró que “no tienes boca ni tienes nada”. Allí estaba dispuesta a levantar la moral de su chico: “Eres un grande”.

Pero él volvió a repetir lo que ha dicho en los últimos días, que no puede. “Sí que puedes, para eso he venido”, le decía Anabel que le reprochó que antes de irse hubiera dicho “me quiero ir a Supervivientes para quitarte de en medio, y ahora, Anabel, Anabel, Anabel…”.

Después de enseñarle los resultados de su reciente liposucción, Omar no pudo más que decir, “soñaba con este momento Carlos, no sabes lo duro que es”. El presentador les recordaba que era noche de expulsión y que podían volver juntos a España.

“Quiero que se quede”, aseguraba Anabel, “yo me quiero ir con ella”, decía su chico. Y en ese momento Sobera le pedía unas palabras que explicaran lo importante que es ella y lo importante que ha sido la visita a Honduras por su parte.

Declaración de amor

“Para mí, Anabel, desde que la conocí es una persona muy importante para mí. Me ha ensañado no solo a mí, sino a querer y lo importante que es la familia. Hemos llorado juntos, hemos reído y hemos luchado, y seguimos así de bien y espero casarnos pronto y tener toda una vida juntos, que la amo muchísimo, es muy importante”, decía Omar abrazado a ella.

“Carlos no quiero que esto sea un drama, pero sabéis que lo he pasado mal e igualmente él es mi familia y lo necesitaba también y quiero que se quede hasta la final y lo voy a esperar. Él es mi hogar y me ha enseñado tantas cosas que yo no sabía que ahora quiero que la oportunidad que yo perdí la aproveche él, que se merece lo mejor en la vida”, decía ella sobre Omar.

Antes de dejarles un rato solos, Sobera les recordaba que era noche de expulsión. Todavía no sabían el drama que iban a vivir Lola y Palito con la expulsión de la Dominguín.