Sebastián Yatra, Omar Montes, Imagine Dragons, The Kid Laroi: no hay claro favorito para el Nº1 este sábado

Poco a poco nos vamos sumiendo en el letargo veraniego… Los estudiantes ya han terminados sus clases y quien más quien menos ya está pensando en las vacaciones, muy esperadas este año. Pero el ritmo no cesa en #Del40al1CocaCola, con sus dosis habituales de energía positiva, buena música, la mejor radio, grandes premios y toneladas de emoción. De la edición de este sábado saldrá el nuevo número uno de la lista oficial de LOS40, título que a día de hoy ostenta Solo, el single de Omar Montes, Ana Mena y Maffio. Claramente uno de las canciones de este verano, podría resistir una semana más en lo alto.

Claro que también son contendientes al número uno sus más inmediatos perseguidores. Entre ellos están Sebastián Yatra y Myke Towers (#2) y Beret y Melendi (#3), dúos que ya han pasado por el primer puesto, al que podrían regresar. Y a esos tres temas en español les siguen tres bombazos canciones internacionales: Follow you, de Imagine Dragons (#4), Save your tears, de The Weeknd (#5), y Without you, de The Kid LAROI (#6). No hay un claro favorito.

Tampoco está claro el destino que correrán los candidatos de la semana. Son los últimos singles de C. Tangana, Sweet California y Marlena. Su entrada en lista podría brindar un doblete a El Madrileño (que permanece con Tú me dejaste de querer, tres veces número uno) y supondría el debut en LOS40 de Marlena. Una vez procesemos los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 sabremos si consiguen colarse entre los 40 éxitos del momento y en qué posiciones. Por cierto, Alba, Sonia y Tamara, de Sweet California, serán las encargadas de intervenir en el show para dar su Voto VIP.

Premios para los oyentes

Una semana más os daremos la oportunidad de participar en el concurso de LOS40 SOBRES. Superregalazos y dinero en efectivo están escondidos en ellos, por un valor en total de 40.000€. Y ojo, porque aún nadie se ha llevado el bote y este sábado asciende ya a 23.000€. Por votar en antena (902 39 40 40) también hay premio: el steelbook de Han Solo: una historia de Star Wars. Imprescindible para todo fan de la saga que se precie.

A lo largo de las cuatro horas de programa también habrá espacio para nuevos candidatos, La Máquina del Tiempo, noticias… ¡Se viene una edición movidita!