David Guetta trae el regreso musical de John Newman con guiño incluido a Whitney Houston

David Guetta sigue haciendo su magia. En los primeros seis meses de este convulso 2021 ha estrenado un buen puñado de canciones pero el dj quiere más. Mucho más. Y su próximo lanzamiento trae de vuelta al panorama musical ni más ni menos que a John Newman.

El músico británico que anunció su retirada hace algo más de un año volvía hace unos días a la actualidad musical con una canción compuesta por él para Calvin Harris pero será con If you really love me (How will I know) el tema con el que podremos volver a escuchar su voz.

Tanto el francés como el británico han contado con la colaboración de Mistajam para este hit que se estrenará el próximo 2 de julio si hacemos caso a los perfiles oficiales en las redes sociales de todos los artistas implicados.

Una canción que promete no dejar indiferente a nadie porque en el fragmento de apenas 15 segundos que ha servido como teaser para el anuncio del estreno de la canción queda claro que If you really love me (How will I know) es un claro guiño a uno de los grandes éxitos de la carrera de Whitney Houston.

Han pasado casi 9 años y medio desde el trágico fallecimiento de la 'Reina de la noche' pero queda claro que su legado musical sigue estando más presente que nunca para muchos artistas. De hecho, hace apenas un par de años Kygo rehacía Higher love en una de las primeras canciones póstumas de la solista que arrasó en las pistas de baile.

No cabe duda de que la voz de Whitney Houston se amolda perfectamente a la música electrónica y lo volveremos a comprobar de la mano de David Guetta, Mistajam y John Newman en este guiño a How will i know.