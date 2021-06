Delaporte, Alba Reche, Hugo Cobo, Pol Granch y Pole en el último capítulo de ‘¡Sí!’: Todos necesitamos ayuda

Nos hemos adentrado en sus inseguridades, en sus comienzos, en sus contratos y en sus gustos por la fama. Delaporte, Hugo Cobo, Alba Reche, Pol Granch y Pole nos han abierto las puertas de sus vidas y carreras para profundizar en sus propias historias. Y todo esto ha quedado recopilado en los capítulos de ¡Sí!, una serie original de LOS40 y Vitaldent.

Pero esta serie llega a su fin con un quinto capítulo en el que estos cinco jóvenes artistas nos hablan de su crecimiento y la necesidad que han tenido de buscar ayuda en ciertos momentos.

Hugo Cobo recuerda su paso por la Academia de Operación Triunfo, donde asegura que, en comparación con ahora, se veía muy pequeño. "El crecimiento lo notas en el día a día. Yo ahora me veo más grande que en la Academia", asegura. Además, destaca la formación que le dieron durante sus semanas en el concurso, preparándose así para lo que llegaba después de su paso por él.

Esto también lo ha recordado Alba Reche, que asegura que allí dentro se aseguraron de enseñarles a ser autónomos y a saber buscarse la vida una vez que estuviesen fuera. No obstante, esta formación, para muchos de ellos, aún no ha acabado. "Es necesario", añade Cobo.

El que, sin embargo, no ha recibido formación es Pole. "De pequeño aprendí un poco. No me considero listo en ese sentido. Creo melodías sin saber qué notas son", explica. No obstante, el artista confiesa que nunca ha dejado de aprender.

Otro aspecto que llega con el crecimiento de un artista es su evolución social. Esto es algo que Pol Granch ha podido comprobar. De hecho, asegura que es el elemento que más ha cambiado desde que comenzó en esto de la música. Antes se ponía muy nervioso cuando tenía que socializar. Ahora es capaz de sentarse frente a una cámara y adentrarnos en su propia historia con facilidad. "He aprendido a sociabilizar un poco más y a poder expresar un poco más lo que siento", manifiesta.

Delaporte tiene claro que durante el crecimiento también aparecen elementos externos que, en ocasiones, podrían desviarlos de su propósito. Sandra los llama "chuches suculentas", a las que a veces hay que rechazar para poder hacer "los pasitos bien". "A veces hay que cuidar mucho el camino", asegura.

Estos cinco artistas también han aprovechado la ocasión para profundizar en la salud mental, un tema que muchos consideran un auténtico tabú. "Hay que intentar saber llevarlo y si hay que pedir ayuda se pide ayuda, y yo la he pedido. Y creo que eso es muy importante. Es un mensaje que hay que dar. Hay que estar sano, pero también hay que estar bien de aquí", dice Pole señalando su frente.

La serie original de LOS40 y Vitaldent llega a su fin, y lo hace también con Delaporte y su interpretación de Clap Clap. Cinco artistas de las nuevas generaciones de nuestro país se han puesto frente a la cámara para demostrarnos que no importa los seguidores que reúnan ni las cifras que alcancen en las plataformas digitales. Son cinco chicos que, como cualquier otro joven, tienen sus inseguridades, dudas y su necesidad de buscar ayuda en cierto momento.

Llevamos muchos meses escuchando "no". "No salgas, no abraces, no hagas". Ahora es el momento de centrarse en el "sí". Casualmente, es la única nota musical que, al decirla, te coloca una sonrisa en la cara.