Las polémicas de Pablo Díaz en ‘Pasapalabra’: de susurrar palabras a su enfado con la letra ‘V’

Llegó el gran día en Pasapalabra, o al menos eso es lo que parece con todo el bombo que le está dando a Antena 3 al programa que emitirá esta noche en horario de máxima audiencia para que todo el mundo sea testigo de uno de los momentos más esperados del último año.

Si se cumple con las expectativas, Pablo Díaz responderá correctamente todas las palabras de El Rosco y se llevará un bote de casi 2 millones de euros. Se trata, sin lugar a dudas, de un hito televisivo muy esperado por los seguidores de este espacio. Y para no serlo. El concursante se convertirá en el nuevo campeón del formato después de un año (y 260 entregas) al pie del cañón.

Ha sido mucho tiempo viendo a Pablo Díaz en pantalla y sus éxitos son de sobra conocidos. Sin embargo, siendo un poco pícaros, hemos querido repasar algunas de las polémicas que ha protagonizado el canario, algunas con mucha repercusión en redes sociales.

El susurrador de palabras

Pablo Díaz tiene una manía que no gusta a la mayoría de los espectadores de Pasapalabra. Ha pasado en muchas ocasiones y en todas ellas se ha llevado un buen puñado de críticas. Es la polémica más recurrente y todo viene porque el de Tenerife tiene la fea costumbre de responder entre susurros las respuestas que no saben sus contrincantes.

Con Marta, la compañera que tuvo el pasado mes de marzo, lo hizo de vez en cuando. Hubo un día concretamente que ella falló una letra y no se supo otra y Pablo, ni corto ni perezoso, dio las respuestas antes de que lo hiciera Roberto Leal. "Cuando Marta ha fallado la F, Pablo la ha susurrado y cuando le iban a decir la T que le quedaba a Marta la ha dicho el... que falta de respeto... pero a Marta se le ha notado en la cara", se quejó una usuaria en Twitter.

También lo hizo con Nacho, con el que prácticamente empezó esta aventura. Ahí, consciente de lo que hacía, pidió disculpas: “Algunos me habéis escrito críticas constructivas puntualizando algo que he hecho a veces que reconozco que no está nada bien: resolver las palabras difíciles del rosco de Nacho cuando las sé o, incluso en 2 ocasiones, decir que tenía las 25 de su rosco”, afirmó. “Nacho y yo somos muy buenos amigos y él sabe que ni mucho menos lo hago a malas, sino que me sale sin querer porque a veces soy un poco como una olla a presión”.

Vegano o vegetariano

La polémica más reciente fue por una chorrada, pero no gustó nada a los espectadores. Todo ocurrió en un momento de tensión. Pablo, que empezaba a cambiar de estrategia, esperando hasta el final para responder el máximo de preguntas, se quedó sin tiempo y con muchas letras sin contestar. Fue una en concreto la que sacó su cara menos simpática.

“Con la V, la palabra que define la persona que, por propia decisión, se alimenta fundamentalmente de sustancias vegetales”, formuló Roberto Leal, a lo que Pablo respondió "vegano". No era la respuesta correcta y él se quejó. "¿Cómo que no? ¡No, hombre, no! Específicamente…", dijo, visiblemente enfadado. El presentador se lo explicó, pero no se quedó muy convencido.

El cebo más polémico

Terminamos con una polémica que no tiene nada que ver con Pablo, pero que generó mucho ruido en su momento. En febrero, Antena 3 anunció a bombo y platillo un programa especial que, a juzgar por las imágenes, dejaba entrever que el joven participante se iba a llevar el premio final. Nada que ver. Su hito en ese momento fue que se convertía en el concursante más longevo del programa y en Twitter se hizo trending topic el hashtag Emosido engañado.