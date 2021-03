Billie Eilish, Taylor Swift, Rihanna y más estrellas que lograron una orden de alejamiento de sus acosadores

Billie Eilish ha unido su nombre a la larga lista de artistas y celebrities que han logrado una pequeña victoria judicial contra sus acosadores. Taylor Swift, Rihanna o Britney Spears también tuvieron que sufrir en su propia piel esta peligrosa situación antes de que la justicia tomara medidas.

El pasado mes de febrero la solista estadounidense presentó una demanda de orden de alejamiento contra John Hearle, un hombre de 23 años que, según alega la estrella del pop, acampa desde el mes de agosto en patios de colegios cercanos a su casa de Los Ángeles. Esto se traduce en un acoso en los alrededores de su hogar.

Amenazas, acoso, inseguridad sólo por salir de casa... La cantante no ha dudado en contar ante los medios la pesadilla que supone tener estos acosadores. En plural, porque ya en mayo del pasado año también logró otra órden de alejamiento contra Prenell Rosseau, otro acosador que la intimidaba acosándola en su propia casa.

Y por mucho que algunos se empeñen en decir que son los defectos de la fama, lo cierto es que no. Nadie tiene derecho a acosar a nadie por el mero hecho de ser famoso. La lista de mujeres acosadas que han pedido órdenes de alejamiento es casi interminable. Vamos con algunos casos...

Taylor Swift, Rihanna, Ariana Grande, Halsey, Britney Spears, también acosadas

En octubre del 2020 Katy Perry alegó que un hombre había cruzado la valla de su hogar en Beverly Hills y subía contenido grápico sexual sobre ella a Internet. Según TMZ consiguió la petición de orden de alejamiento tanto de ella como de su familia sin poder acudir a sus conciertos ni poder subir publicaciones suyas a redes sociales.

En el verano de 2019, Britney Spears lograba una órden de alejamiento contra su ex mánager, Sam Lufti. La princesa del Pop conseguía que un tribunal sentenciara que su antiguo representante no podía acercarse a 200 metros ni hacer declaraciones sobre ella durante al menos 5 años. Era su segunda condena similar. Algunos no aprenden que NO es NO.

Taylor Swift ha sido otra de las artistas que ha sufrido una continua pesadilla durante los últimos 6 años. Ni siquiera las órdenes de alejamiento podían evitar que se sintiera segura por culpa de varios acosadores hasta que fueron detenidos violando sus condenas. Roger Alvarado, de 23 años, fue condenado en abril de 2019 a cuatro años de prisión por entrar en casa de la cantante solo un mes después de abandonar la cárcel donde estaba por el mismo delito. En septiembre de 2018 Eric Swarbrick recibió una orden de alejamiento de la cantante, a la que había hostigado con cartas en las que amenazaba con violarla y asesinarla. Poco antes Mohammed Jaffar fue condenado a seis meses de cárcel y cinco años de libertad condicional por robo tras entrar en su casa hasta en 5 ocasiones.

En mayo de 2020 Ariana Grande y su madre pedían urgentemente una orden de alejamiento contra un hombre que consiguió colarse en su propiedad de Los Ángeles y llamar a su puerta. Este llevaba una nota declarando su amor por ella además de instrucciones para llegar a su casa.

El caso más sonado de todos los tiempos fue el de Rihanna y Chris Brown. El rapero fue condenado por un tribunal por agresión a la que era su pareja y la de Barbados obtuvo una orden de alejamiento durante unos años hasta que de mutuo acuerdo decidió suspenderla.

Halsey alegó que temía por su vida cuando pidió en octubre de 2020 una orden de alejamiento contra un hombre que asegura haber ido numerosas veces a su vecindario para encontrarla. Este subía vídeos violentos y agresivos, pero también de amor hacia la cantante, a sus redes sociales. La artista obtuvo la petición de forma temporal.

Kendall Jenner, Sandra Bullock, Jennifer Aniston... Prácticamente no hay mujer en la industria del espectáculo que no haya pasado por este mal trago. El machismo sigue siendo algo intolerable en nuestra sociedad.