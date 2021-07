‘Supervivientes 2021’: Olga Moreno responde a la pulla de Antonio David y termina hablando de Rocío Carrasco

Hace apenas dos meses que Rocío Carrasco pronunció una de las frases más viralizadas de su documental. El famoso "no tiene coño" se convirtió en una frase de referencia en redes, que más allá de los memes tenía un significado detrás… Y ahora ha aparecido de nuevo en Supervivientes 2021.

Dirigida a Olga Moreno, esta frase referenciaba directamente a una dura historia que involucraba a ambas mujeres y al hijo de Carrasco. Ahora, Antonio David Flores ha decidido incluir una frase de lo más reveladora en su carta hacia su esposa: "Te sobra lo que a otras les ha faltado durante mucho tiempo", sentenciaba.

Al leero, Moreno daba a entender que lo había entendido y seguía con su emoción por saber de su marido. Mientras tanto, en la Palapa, ella creía que el tema más polémico de la noche sería su enemistad reciente con Gianmarco.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez no iba a permitir que la pulla de Antonio David quedase impune. Después de ver sus imágenes, el presentador preguntaba a qué se refería su marido, a lo que Moreno contestaba que "ni idea".

Indagando en su reacción, la superviviente acabó admitiendo que sí sabía por dónde iban los tiros. "No va por donde tú crees que va", aunque luego seguía con una frase que impataba a muchos: "No va por Rocío Carrasco".

Después de nombrar a la persona cuyo nombre no parecía llegar nunca, Olga no paraba de repetir que la intención de su marido no era referenciarla. Y es que ella misma sabe de la existencia de esa frase, ya que consiguió colarse en una de las pasadas galas del programa.

¿Sabéis qué es lo que más me gusta de Rocío Carrasco? Que dice las cosas tal como las siente.



Rocío: “Yo iba a por ella (…) No tiene coño”.



Podría haber medido las palabras, podría haber tapado ciertas cosas que dice. Pero no, es su sentimiento de madre. | #RocíoVerdad10 pic.twitter.com/xhrJ87QVpv — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) May 12, 2021

Finalmente, acababa por admitir que su marido "no tiene maldad" y no criticaría a la madre de sus hijos en una carta, algo que la audiencia no se ha terminado de creer. ¿Trascenderá el asunto?

El origen de "No tiene coño"

La hija de Rocío Jurado recitaba la famosa frase en Rocío: contar la verdad para seguir viva, con un tono de lo más verdadero que conquistó a la audiencia:

Ese "no tiene coño" no dejaba en buen lugar a Olga Moreno, ya que tal y como explica Rocío, referencia directamente a la valentía de esta a hablarle a la cara. Quizá por eso nadie esperaba que se referenciase a ello en Supervivientes 2021.