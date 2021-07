Así es Hilal Altınbilek: todo sobre la exitosa actriz turca que da vida a Züleyha en Tierra amarga (Antena 3)

Antena 3 ha vuelto a subir su apuesta por las series turcas. Además de sus dos grandes éxitos, Mujer y Mi Hija, la cadena de Atresmedia ha decidido suplir el hueco que deja el mítico ¡Ahora Caigo! de Arturo Valls en la parrilla con una nueva serie diaria también 'made in' Turquía, Tierra amarga.

Esta nueva ficción, que se emite de lunes a viernes entre las 17:30 horas y las 19:00 horas, trae a la televisión española una trama romántica e intrigante capaz de enganchar a muchos de los amantes de las telenovelas de media tarde y además, nos presenta a caras nuevas del panorama televisivo turco.

Así, tal y como ya hicimos con las exitosas series Mi Hija y Mujer de Antena 3 y Love is in the air de Telecinco, desde LOS40.com nos hemos propuesto conocer un poco más a los actores principales de Tierra amarga. Por eso, aquí os presentamos todo lo que hemos podido saber de Hilal Altınbilek la actriz protagonista que encarna en la ficción a la joven Züleyha Altun.

Hilal Altınbilek, que nacida en Esmirna, Turquía, el 11 de febrero de 1991, es una actriz turca de ascendencia albanesa que, aunque ya estudiaba interpretación desde el colegio, empezó a actuar de forma profesional en 2011 mientras cursaba sus estudios de Comunicación en la Universidad Ege.

Hasta la fecha, y con solo 30 años, Hilal ha actuado en cuatro series de televisión y en una película y, aunque para muchos puede ser una desconocida, seguro que los más apasionados de las series turcas la conocen por su papel de Özlem Şamverdi en la ficción Rosa Negra, una de las ficciones 'made in Turquía' más famosas a nivel internacional.

Hital también ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda. De hecho antes de empezar sus estudios superiores llegó a hacer varios trabajos como modelo e incluso, al igual que hizo Hande Erçel, la protagonista de Love is in the air, se presentó a un certámen de belleza en el que que consiguió quedar entre las cinco mejores.

En el ámbito personal, aunque a Hilal se la ha relacionado en varias ocasiones con distintos miembros del reparto de Tierra amarga, esta siempre lo ha negado. A ella le gusta mantener su vida privada al margen de su vida pública y por el momento, no ha confirmado que esté teniendo ninguna relación con nadie y menos con ninguno de los actores de la serie.

Lo que sí hace público Hilal a sus seguidores a través de un perfil de Instagram al que siguen prácticamente un millón de personas, es el profundo amor y respeto que siente por sus padres. La actriz, cada vez que tiene la oportunidad, no duda en subir fotografías con su padre y con su madre, dejando ver al público el gran parecido que le une con esta última.

Además, la actriz es toda una amante de los animales. Hilal tiene un perrito, con quien no deja de subir fotos a sus redes sociales, y además, aunque no sean suyos, tampoco pierde la ocasión de fotografiarse con otros animales que le caigan en gracia. ¡Solo hay que echar un ojo a sus redes sociales para ver que, a ella, los perros le conquistan rápidamente el corazón!