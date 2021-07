Miley Cyrus se desmelena como no la habíamos visto desde 2013

Hacía años que no veíamos a Miley Cyrus en estos niveles de erotismo. Y lo echábamos de menos. Porque su identidad sexual y su reivindicación del cuerpo de la mujer para el amor libre siempre nos ha fascinado viniendo de la factoría Disney. En la fiesta estadounidense con motivo del 4 de julio hemos recordado a aquella Miley del 2013 que reventó las audiencias mundiales borrando del escenario a Robin Thicke.

Y todo mientras, como entonces, arrasa con un temazo en directo. En este caso no Blurred lines sino la popular canción American Woman de Lenny Kravitz. El mensaje que acompaña el vídeo no puede ser más esclarecedor: "ESTA es la nueva MUJER AMERICANA. @xosonique ES mi Miss America!!!!!!!!!! Tú llevas la corona mama! #MothersDaughteramericana".

Minifaldas, minitop, botas altas (aunque sin taconazo), tela en forma de X para tapar los pechos y un peinado a lo Tina Turner que nos ha mostrado a una Miley Cyrus que nunca antes habíamos visto. Es fascinante su capacidad para reinventarse y rendir culto a la historia estadounidense a través de la moda, la música, el sexo...

Las cámaras la adoran. Hasta las del público en las que el sonido quizá no sea el mejor. Pero su escenografía es impagable y desde que reventó aquella ceremonia de entrega de premios con la Miley más desatada en plena promoción de Bangerz hacía tiempo que no veíamos nada igual.

Y todo ello sin perder su identidad recordando además a otras mujeres al que el control de su cuerpo les ha sido arrebatado como es el caso de Britney Spears para quien quiso tener un recuerdo durante el evento que se celebró hace unos días.

Durante la interpretación de su canción más esperada y que sale en todas las playlist cada 4 de julio (Party in the USA) tras cantar la parte de "That's when the D.J. dropped my favorite tune and a Britney song was on", ha querido mandar un mensaje: "Free Britney".

Y otra cover más que añadir al grupo de hits perfectos. Y van...