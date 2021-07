Bad Bunny lanza por sorpresa nueva canción: De museo

Pasa el tiempo y yo sigo aquí

Un hermano no se traiciona

la familia nunca abandona

Pasa el tiempo y yo sigo aquí

Un hermano no se traiciona

la familia nunca abandona

Y yo no he cambiado

Por más dinero, por más mujeres

Aquí la envidia no vive

con nosotros se muere

Y yo no he cambiado

Por más dinero, por más mujeres

Aquí la envidia no vive

con nosotros se muere (Yeah)

El tiempo pasa pasa y no se detiene

Ya me estoy poniendo viejo y ayer era un nene (ey)

Los problemas van y viеnen (ey)

Pero еsto es lo que me entretiene

Y yo con mi Dios

siempre estoy agradecido

Por todo lo que he logrado y he vivido

Por todo lo que he llorado

por todo lo que he reído

Por los hermanos que están

y todos los que se han ido (ey)

Que desde el cielo me vigilan

Momentos que el alma te mutilan

Aquí estamos activos

bo, nunca lo olvides

Y espero que si puedes nos cuides (porque eh)

yo espero que si puedes nos cuides porque (jeje eh)

yo espero que si puedes nos cuides porque (Ey, ey, ey)

La calle está que pela (¡Eh!)

Siempre andamos en el joseo

La máquina es de museo

La paseo porque

La calle está que pela (¡Ey!)

Nos cuidamos de los feos

Los desmaya ese fronteo

Aquí no los veo (ey)

Tú dices que le metes cabrón (Nah)

Yo digo que eres un mamón (ey)

Tú no sales conmigo ni en mi peor día (No, no)

¡Gol y ni me pego para la portería (¡Plo, plo, plo!)

Diablo, qué mala puntería (Jeje)

Tengo todos los sabores, una heladería (Ice, ice, ice)

Di mi nombre tres veces y te pegan en la lotería

Moviéndome, ey, como Iverson se movía

Del privado para el Porsche

Sugar Díaz, los ponché

Qué perreo, flow Don Che

Rob Van Dam, ya los planché, hey

Y no (No), no hicieron ni media

Rolls-Royce (¡Huh!), miro las estrellas

Ey, lo tuyo es cooperar

y hacer mucha querella (Chota)

Lo mío es facturar (ey)

y abrir mucha botella (jeje, jeje, jeje, je)

Hay que andar con cautela (fuego, fire, fuego, fire, fuego, fire, fuego, fire)

Porque la calle está que pela (¡Eh!)

Siempre andamos en el joseo

La máquina es de museo

La paseo porque

La calle está que pela

Nos cuidamos de los feos

Los desmaya ese fronteo

Aquí no los veo

La calle está que pela (uh, uh, ey ey ey ey)

¡Bad Bunny, baby!