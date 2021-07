La misteriosa foto sin ropa de Britney Spears: ¿Dónde está su tatuaje?

Cada movimiento que hace Britney Spears en este 2021 genera una explosión de titulares. La artista se ha convertido en tendencia mundial debido a los hechos desvelados en el documental sobre el maltrato a su figura en sus peores momentos y que desembocó en una custodia legal que se prolonga, quizá, durante demasiados años.

Mientras la artista sigue reclamando el control sobre su vida y mientras en su entorno siguen produciéndose movimientos de gente como su representante musical y sus representantes legales, la Princesa del Pop ha publicado una imagen en Instagram que ha encendido un gran debate en las redes sociales.

En la fotografía se puede ver de espaldas a una mujer sin ropa que todo el mundo pensaríamos que se trata de Britney Spears al ser su perfil oficial. Sin embargo son muchos los seguidores que afirman que o la imagen no es reciente, algo que podría suceder, o el cuerpo no es el de Britney ya que no tiene sus característicos tatuajes de los últimos años.

Otra vertiente de opinión asegura que puede ser una metáfora de la propia Britney de seguir reclamando el control sobre su cuerpo y su vida utilizando una imagen que ya tiene un tiempo. Teniendo en cuenta que hasta sus redes sociales están sometidas a este control legal no se puede descartar que la cantante estadounidense haya querido arriesgar y mostrar hasta qué punto tiene que padecer este infierno jurídico. Una mujer que no fuera ella mostrándose desnuda. Si no es así, ¿dónde están sus tatuajes?

Entre las reacciones a la publicación no han faltado los comentarios de seguidores VIPs y anónimos que siguen pidiendo su libertad total como Paris Hilton. Hay incluso fans que han querido ver un mensaje oculto en esta foto que muestra la espalda de Britney que en inglés se traduciría como Britney's back que también puede ser interpretado como el regreso de Britney.

De momento la Princesa del Pop ha sufrido un primer revés judicial al no conseguir que su padre deje de ser uno de sus tutores legales. La vista sobre su custodia legal es otro juicio paralelo del que quizá la solista sí pueda salir triunfadora. La vida con su pareja y sus hijos está en juego.

Britney Spears resuelve el misterio (¿O lo hacen sus tutores legales?)

Después de casi dos días de debate y polémica, Britney Spears ha publicado otro mensaje en Instagram en la que resuelve el misterio. ¿O acaso lo hacen sus tutores legales?. Que cada uno piense lo que crea: "Es cierto, edité el tatuaje de mi cuello porque quería ver cómo se veía mi espalda sin él y creo que quedaba mejor. Así que mientras vosotros estáis hablando de mi espalda sentíos libres de seguir bajando y besarme el culo, haters".