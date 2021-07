Madonna comparte sus primeras experiencias sexuales como adelanto de su película

Las películas biográficas ya son un género en sí mismo, y, en los últimos tiempos, se han multiplicado aquellos que hablan de estrellas de la música. Después de Bohemian Rhapsody y Rocketman, las películas dedicadas a Freddie Mercury y Elton John, los anuncios de nuevos títulos no han dejado de aparecer. Desde Whitney Houston a Amy Winehouse, toda figura destacada del mundo de la música quiere o se merece su propio biopic.

Por eso, no nos sorprendió demasiado la noticia de la producción del film basado en la vida de Madonna. Una trayectoria como la de la ambición rubia bien merece una película, y la artista no solo la confirmó, sino que se ha puesto al frente de ella.

Madonna está trabajando en el guion y será la directora, tiene pensado escoger a una actriz que la interprete. Julia Garner es la intérprete que suena con más fuerza para este cometido, aunque no hay nada confirmado. La guionista Diablo Cody, conocida por el guion de Juno, acompaña a Madonna en la escritura de la película. Además, recientemente supimos que la actriz Erin Wilson forma parte también del equipo. No conocemos muchos más datos, pero gracias a las redes sociales, ya sabemos algo de su contenido.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram, en la que Madonna ha compartido un vídeo en el que lee parte del guion que está preparando para llevar su vida a la gran pantalla. La artista ha demostrado que no escatimará en detalles acerca de su vida privada, y no se corta a la hora de compartir una escena en la que narra sus primeras experiencias sexuales cuando era una adolescente.

“Descubrí la masturbación cuando tenía 19. Una bailarina me lo enseñó. Me dijo, ¿tienes un novio? Yo la miré como si me hablara en árabe. ‘No te culpo, la masturbación es mucho más disfrutable, me dijo’. El concepto de masturbación ni siquiera se me había ocurrido”, lee Madonna en el vídeo. “Esta chica me contó sobre la masturbación, fue una salvavidas”, continuó Madonna sobre este primer adelanto de su película.

El argumento de la película se centrará en su llegada a Nueva York a principios de los años 80 y sus interacciones con Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat y Martin Burgoyne. Será una cinta retrospectiva sobre su carrera pero también sobre su vida, en la que se mostrarán los momentos clave que la han marcado como artista pero también como mujer.

La propia cantante colgó un comunicado de Universal Pictures en su propia página web sobre el film. "Quiero transmitir el increíble viaje por el que me ha llevado la vida como artista, música, bailarina, un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo. El foco de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión".