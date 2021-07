Kid Laroi anuncia el listado de canciones de su nuevo EP con 4 colaboradores de lujo además de Justin Bieber

Si hasta ahora no has oído hablar de Kid Laroi, no te preocupes: lo vas a hacer mucho en los próximos tiempos. Este joven australiano que apenas roza la mayoría de edad está teniendo un 2021 de ensueño disparando meteóricamente una carrera musical que ya le ha permitido colaborar con Miley Cyrus y Justin Bieber.

Pero la voracidad y el hambre de éxitos de este chico no se detiene. Antes de que cumpla los 18 va a publicar un nuevo EP que llevará por título Fuck Love 3 y que está llamado a convertirse en uno de los discos revelación del año en cuanto vea la luz el próximo 23 de julio.

La cuenta atrás para recibir este proyecto ya ha comenzado y las redes sociales se han convertido en lugar de confirmación de todos los detalles de esta nueva aventura musical. Kid Laroi ha anunciado el listado de canciones de este EP que estará compuesto por 7 canciones y que tendrá 5 invitados de lujo, uno de los cuales ya lo conocemos: Justin Bieber.

Junto al músico canadiense ha firmado Stay, canción con la que pretende conquistar su segundo número 1 en la Lista de LOS40, una posición que ya logró con Without you, el tema que remezcló junto a Miley Cyrus. Pero no van a ser sus únicas sorpresas.

El australiano ha retado a sus seguidores a llegar hasta los 75.000 comentarios para desvelar la portada oficial, el listado completo y el nombre de estos invitados de lujo. En menos de 24 horas había llegado a los 100.000. Ahora le toca cumplir su palabra y desvelar todo lo que falta por saber de Fuck Love 3.