Abel Tesfaye (The Weeknd) y Angelina Jolie, ¿juntos? La nueva pareja sorpresa de 2021

2021 nos está dejando algunas de las relaciones sentimentales más sorprendentes. Si el regreso amoroso de Ben Affleck y Jennifer Lopez o la nueva pareja de Harry Styles y Olivia Wilde han sido algunos de los titulares más inesperados, los nuevos rumores hacen saltar por los aires todas nuestras expectativas. Abel Tesfaye (The Weeknd) y Angelina Jolie, ¿juntos?

Pues esa es la noticia que está sacudiendo ahora mismo a la prensa rosa de medio planeta. Y más después de que tanto el músico como la actriz fueran pillados ya en un par de ocasiones saliendo. Primero fue durante una cena y posteriormente se les volvió a ver juntos en un concierto.

Tras las primeras imágenes, el entorno de ambos artistas se apresuró a desmentir cualquier relación sentimental aduciendo que se trataba de una cena de negocios debido a la participación de The Weeknd como productor en una serie para HBO en la que participa la propia Angelia Jolie.

Pero de lo que no hubo explicación es de su coincidencia en el mismo concierto en la ciudad de Los Ángeles. Tanto el canadiense como la estadounidense acudieron acompañados al show pero allí se les pudo ver juntos. Puede que todo sea una simple coincidencia. O puede que estemos ante una de las parejas más sorprendentes del 2021. Y no estamos hablando de su diferencia de edad sino de su increíble popularidad.

Lo que está claro es que la supuesta relación entre Abel Tesfaye y Angelina Jolie ya están llenando páginas y páginas de la prensa rosa. De hecho, algunos diarios como The Sun han conseguido hablar con algunos de los amigos del entorno del músico que no ha hecho más que alimentar el fuego de los rumores. Rumores que no dejan de acompañar a la actriz.

"Ahora tan solo son amigos pero no es ningún secreto que siempre ha estado enamorado de ella" explicaba el entorno de The Weeknd. Como siempre decimos con las palabras del entorno de los implicados obviamente no iba a confirmar la relación entre ambas celebs pero queda claro que su relación está yendo un poco más allá de lo puramente profesional.

Y quién sabe si Angelina puede inspirar canciones como las que otras relaciones sirvieron a Abel Tesfaye para convertirse en uno de los músicos más populares del planeta. De momento, como se esperaba, no existe confirmación ni desmentido oficial.