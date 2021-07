Coldplay pone fecha, nombre y emojis a las canciones de Music of the spheres, su noveno disco de estudio

Coldplay ha oficializado lo que ya os contamos hace unos meses en LOS40.com. Su nuevo disco de estudio, el noveno de su carrera musical, llevará por título Music of the spheres y se pondrá a la venta el próximo 15 de octubre. La banda británica pondrá así fin a dos años de ausencia discográfica tras la publicación en noviembre de 2019 de Everyday life.

Tal y como adelantó The Sun en febrero, Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion y Guy Berryman ya tenían registrado todo lo relacionado con esta nueva aventura musical tanto para la cartelería de su futura gira, así como para productos de merchandising y otros objetos para comercializar.

Ahora que se acerca la fecha de lanzamiento, Coldplay ha decidido compartir con todos sus millones de seguidores en todo el mundo el nombre de las canciones que formarán parte de Music of the spheres. Aunque en algunos casos, más que nombres tendremos emojis.

Porque de las 12 canciones al menos 5 de ellas están presentadas como emojis. Un planeta, estrellas, corazón, el planeta tierra y un infinito corresponden a las canciones 1, 4, 6, 9 y 11. Pero ninguna de ellas será el single que recoja el testigo de Higher power, canción que sirvió como tarjeta de presentación de este viaje espacial que estamos a punto de emprender.

Este es el listado de canciones de Music of the spheres

⦵ (Music of the spheres) Higher Power Humankind ✨ Let Somebody Go ❤️ (Human heart) People of the Pride Biutyful 🌎 My Universe ♾ Coloratura

El honor de ser la segunda canción extraída del noveno disco de estudio de Coldplay le corresponde a Coloratura y verá la luz este mismo viernes según ha confirmado la banda inglesa. No parece que la canción sea la que la banda estuvo grabando el videoclip hace unos días en Barcelona. Además, las plataformas de streaming aseguran que este tema dura más de 10 minutos.

"Hola a todos. Esperamos que todos estéis bien. Tenemos un nuevo disco llamado Music of the spheres que saldrá a la venta el próximo viernes 15 de octubre de 2021. Ha sido producido por Max Martin. Hay un tráiler sobre el álbum llamado Overtura que podéis ver o escuchar si os apetece. Luego el viernes una canción del disco llamada Coloratura. Nuestro próximo single saldrá en septiembre. Gracias por escucharnos, venir a nuestros shows o cualquier forma en la que hayas conocido nuestra música. Con amor, Chris, Jonny, Guy y Will aka Coldplay. Todo el mundo es un 'alien' en algún lado" ha escrito la formación en sus redes sociales.

El citado tráiler de 2 minutos presenta fragmentos de las canciones que formarán parte de Music of the spheres con temas pop, baladas, apuestas electrónicas más arriesgadas y hasta un temazo rock que nos morimos por escuchar.

¿Habrá colaboraciones en Music of the spheres de Coldplay?

Algunos rumores señalan que entre las canciones que Coldplay ha presentado hoy en forma de lista hay dos colaboraciones. Los seguidores más acérrimos de la banda británica hablan de We are King (Human heart) y BTS (My universe) en dos diferentes temas del disco. De momento no hay confirmación oficial.