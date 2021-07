La magia de lxs fans de Miley Cyrus: crean un vídeo para Plastic hearts que está arrasando en reproducciones

Miley Cyrus tiene unos fans increíblemente creativos. La cantante aún no ha presentado un vídeo oficial para una de las canciones más potentes de su más reciente álbum de estudio. Un hit que da nombre al disco: Plastic hearts. Pero gracias a unx de sus seguidorxs ya tenemos clip oficial.

Al menos como tal se lo han tomado muchos medios de comunicación en todo el mundo que han pensado que se trataba de un lanzamiento oficial. Desde luego el estupendo montaje de la producción audiovisual no ayuda demasiado a darse cuenta de que no se trata del vídeo de la canción.

El resultado, pese a todo, es espectacular. Y la mejor prueba de ello es que el vídeo subido por Miley Nation 13 en Youtube ha superado ya las 400.000 reproducciones y sigue subiendo como la espuma. Unas cifras que a muchos artistas ya les gustaría tener (aunque en este caso se trate de un pequeño fake).

El videoclip toma 'prestadas' las imágenes de la actuación de Miley Cyrus durante su paso por el popular Saturday Night Live donde efectivamente presentó Plastic hearts y las combina con otras como la sesión de fotografías y vídeo que Vogue realizó con la solista estadounidense convirtiéndola en una ensoñación de Marilyn Monroe.

"Mi corazón de plástico está abrumado con todo el apoyo que está recibiendo esta noche. Nací para hacer el disco que acabo de lanzar. Para mis fans que han estado ahí desde el principio, os aprecio más de lo que puedo articular. Para todos aquellos que alguna vez amé o perdí, GRACIAS" fueron las palabras de Cyrus en una publicación de agradecimiento lleno de amor. Casi una premonición de lo que meses después iba a suceder con la canción.

El disco de Miley Cyrus sigue reservando muy agradables sorpresas para sus millones de seguidores en todo el mundo que además también disfrutan de sus nuevas versiones. Midnight Sky y Prisoner fueron las primeras favoritas en listas internacionales que después dejaron sitio a temas como Plastic hearts, Angels Like You y WTF Do I Know.

Nuestro aplauso y reconocimiento para el autor o la autora de esta espectacular versión del vídeo de Miley Cyrus y que ojalá empuje a la solista estadounidense a rodar uno parecido y oficial de verdad. Mientras llega nosotros seguiremos cantando eso de Love you now but not tomorrow...