‘Mask Singer 2’ recibe a una inesperada Ainhoa Arteta y a un Bertín Osborne muy metalero

Después de muchas sorpresas, Mask Singer ya está de camino a la final de su edición. Su semifinal prometía dejar boquiabierta a la audiencia, y desvelando a una máscara invitada y a una de las más veteranas de la temporada lo ha vuelto a conseguir.

En medio de unas actuaciones de lo más ajustadas, era Paella la que entraba a escena. Con un traje de lo más patrio, las pistas que ofrecía eran ser "bien sabrosa", "necesitar tiempo de cocción" y "haber recibido el 'chup chup' definitivo desde bien pequeña". Más allá de los juegos de palabras, también revelaba que pasó gran parte de su vida en una peluquería.

Tras arrancarse por el Dear Future Husband de Meghan Trainor, la máscara sorprendía revelándose como Ainhoa Arteta:

Aunque las invitadas suelen ser acertadas por alguno de los miembros del jurado, la artista ha conseguido pasar desapercibida hasta el momento de descubrirse. Además, las pistas han sido de lo más variadas: Javier Calvo apostaba por Marta Sánchez, Ambrossi por Arantxa Sánchez Vicario, Paz Vega se atrevía con Penélope Cruz y José Mota iba por Rosario Flores.

Evidentemente ninguno se ha acercado a la soprano, aunque las pistas no ayudaban a hacerlo. Sin embargo, ninguna de ellas era falsa. Si bien el disfraz es porque es el único plato "que no se le pasa" -algo poco creíble después de su excelente paso por MasterChef Celebrity-, la pista de la peluquería se debía a su negocio familiar.

En palabras de la cantante lírica, su abuelo fue el primer peluquero de mujeres de Guipozkua, y su madre montó otra peluquería para la que ella misma estudió. Tras estudiar en Italia y Estados Unidos y ganar sus primeros premios, le avisó de que ya podía cerrar el negocio: estaba claro que no se iba a dedicar al estilismo.

Aunque si de algo ha servido la visita de la artista al programa, ha sido para poder hacer compensárselo. Aunque poca gente lo sepa, Arteta iba a ser una de las investigadoras del programa de Antena 3, aunque el retraso de grabaciones por la pandemia hizo que abandonase el proyecto. Malú, que tuvo que rechazar el puesto por su embarazo, se benefició de que se pospusiesen las grabaciones y acabó formando parte del jurado.

El cocodrilo muy heavy

Encarando el final del programa, se decidía que tenía que ser Cocodrilo quien tenía que abandonar el programa antes de la gran final. Después de una digna actuación versionando a AC/DC y su You Shook Me All Night Long, no podía con el enigmático Plátano.

Sin remolonear demasiado, Cocodrilo se cargaba las apuestas de gran parte del jurado. Mientras unos le intuían como Miguel Ríos, Loquillo o Carlos Moyá, Javi Ambrossi acertaba apostando porque detrás de las cadenas del reptil se encontraba… Bertín Osborne.

El hecho de haber sido descubierto por uno de los jueces no ha quitado emoción al desenmascaramiento. Y es que las pistas del presentador de televisión habían puesto los dientes demasiado largos a la audiencia, que aún sabiendo su identidad no lograban conectar los hechos con la persona.

Por ello, Osborne empezaba a explicar. Cenó en la Casa Blanca gracias a sus contactos con algunos políticos estadounidenses cuando vivía allí, y fue invitado por Bush. En cuanto a su amistad con Shania Twain, ha revelado que es una "loca de los caballos" y ha ido a visitarle en Sevilla en varias ocasiones -la primera vez fue hace dieciocho años- para poder montar en ellos. Sin duda, toda una sorpresa para el programa… ¿O acaso alguien se esperaba a Bertín Osborne cantando por One Direction?

Con estos descubrimientos, Mask Singer se dirige a su gran final con Plátano, Monstruita, Huevo y Erizo. El próximo programa revelará al cuarteto finalista y a Dama Centella, la máscara que da sus pistas en Atresmedia Player, en la gran final del programa la semana que viene. ¡Hagan sus apuestas!