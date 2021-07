Sandra Pica, ex de Tom Brusse, comparte los resultados de sus pruebas médicas para acabar con las polémicas

Sandra Pica ha obtenido mucha popularidad en el último año gracias a los realities de Mediaset. Casi nadie la conocía cuando acudió en calidad de tentadora a La isla de las tentaciones. Pero claro, lograr que Tom Brusse rompiera con Melyssa Pinto, la puso en el punto de mira.

Empezó una relación con el francés una vez de vuelta en España y lo suyo ha sido una montaña rusa de emociones y polémicas que han ido relatando en distintos platós de Mediaset. Participaron juntos en La casa fuerte y han vuelto a tomar protagonismo en Supervivientes.

Tom era uno de los concursantes que partió a Honduras dejando a su novia en casa. Un alejamiento que le sirvió a la catalana para darse cuenta de que sin él era mucho más feliz. Parece que había encontrado una nueva ilusión junto a Julen, otro viejo viceverso. Decidió volar a Honduras para cortar con Tom, aunque lo hizo de una manera más ambigua. Pero a ella le bastó y empezó una nueva vida de soltera.

Su ruptura televisada y la polémica de una supuesta filtración de información del exterior durante su visita, le hizo ganarse muchos enemigos. Por eso, cada cosa que le sucede se pone en cuestión.

Hospitalizada

Hace unos días informó de que estaba hospitalizada. Su ingreso ha durado cinco días y tampoco ha estado exento de polémica. No dio explicaciones sobre su dolencia y muchos aseguraron que era coronavirus y que ella había sido la responsable del contagio de Julen que tuvo que abandonar el pisito de Solos donde estaba conviviendo con Inma Campano.

Ahora, de vuelta a casa, ha querido dar explicaciones a través de sus stories. "Si hubiese tenido Covid no habría tenido ningún problema en decirlo, pero ni lo tengo ahora ni lo he tenido. Además, el jueves me pusieron la primera dosis de la vacuna. Que no se diga que yo he contagiado a nadie porque parece que buscáis la mínima cosa para culparme a mí", confirmaba.

Resultados de las pruebas

Y no se ha quedado ahí, también ha compartido el resultado de sus pruebas médicas. “Prefería esperar a decir el motivo de mi ingreso, pero quiero aclararlo todo por lo que se está especulando", decía para justificar esta información tan personal.

"A día de hoy mi diagnóstico es una infección cerca del intestino, las analíticas de sangre muy alteradas, anemia en grado 3 y PTSD (trastorno por estrés postraumático)", confirmaba sobre su padecimiento.

"Me siento supercansada por la anemia, como que necesito dormir un montón y tengo escalofríos en el cuerpo. Espero estar a tope en breve y deseando que llegue el miércoles para tener los resultados y saber algún diagnóstico más", añadía pidiendo un poco de respeto.

Su ex, Tom Brusse, aseguró en el Debate Final, que había hablado un poco con ella, aunque no demasiado por su actual estado de salud. Pero aseguró que entra ella y él ya no había ni iba a haber nada.