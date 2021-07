Estas 15 canciones cumplen 30 años en este 2021

Con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, podemos llegar a la conclusión de que 1991 fue uno de los mejores años en lo que a música se refiere. Se publicaron algunos de los mejores álbumes, que convirtieron a sus respectivos artistas en objetos de culto.

La cantidad y calidad de discos que salieron al mercado hacen de 1991 un año especial, que además destacó por la consolidación del CD como formato y la variedad de géneros que ya venían perfilándose desde finales de la década anterior. Los Dire Straits publicaron su último álbum, Freddie Mercury lanzó con también su último disco con Queen, Innuendo, y también Genesis se despidió de la música como grupo con We can’t dance.

En este cambio de paradigma, en el terminó oficialmente la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética, la Generación X comenzaba a abrrise paso en detrimento de los boomers.

En 1991, la lista de LOS40 echaba humo (Consulta aquí todos los números 1 de LOS40 en el año 1991). Hoy te proponemos volver a aquel año apasionante para recordar las canciones que triunfaban, los éxitos más importantes, los que copaban todas las listas o estaban llamadas a hacerlo posteriormente.

Guns N’ Roses - Don’t cry



Es una de las grandes power ballads de la historia de la música reciente. No fue publicada en el primer álbum de estudio de la banda, Appetite for Destruction, por falta de presupuesto. Axl y la banda decidieron reservarla, aunque ya habían hecho un demo. Entre 1990 y 1991 se grabaría la canción que hizo parte del Use Your Illusion 1. Por sorpresa para ellos, llegaría al primer lugar en las listas de música.

Guns N' Roses - Don't Cry

Nirvana - Smells like teen spirit

El primer sencillo de Nevermind es mucho más que eso. Es uno de los himnos de la música de los años 90, el más importante de la Generación X, con el que se sintieron más identificados y abrazaron el movimiento grunge. Aún es la canción más representativa de la banda de Kurt Cobain.

Nirvana - Smells Like Teen Spirit (Official Music Video)

Alejandro Sanz - Pisando fuerte



En el año 1991, Alejandro Sanz cambió la historia de la música española para siempre. Con apenas 22 años, el artista presentó su primer álbum Viviendo deprisa, en el que se incluían éxitos como Pisando fuerte, una canción con la que se convirtió rápidamente en un ídolo de masas.

Alejandro Sanz - Pisando Fuerte (Video Oficial)

R.E.M. - Losing my religion



La canción fue lanzada como el primer sencillo del álbum Out of Time. Construida sobre un riff de mandolina, Losing My Religion fue un éxito que sorprendió al grupo, obteniendo una amplia difusión en la radio. La canción se convirtió en el mayor éxito de R.E.M. en las listas de éxitos en los Estados Unidos, expandiendo la popularidad del grupo más allá de su base de fans original.

R.E.M. - Losing My Religion (Official Music Video)

Mecano - El 7 de septiembre



"El 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios". Inevitablemente, este fragmento de la famosa canción de Mecano siempre nos viene a la memoria cuando el calendario llega a esa fecha. Se trata de uno de los mayores éxitos del grupo español, que estuvo incluido en el álbum Aidalai de 1991, su último disco de estudio, que se lanzó en medio de los rumores de la disolución del grupo por las diferencias entre Nacho y José María Cano.

Mecano - El 7 de Septiembre (Videoclip.)

Sergio Dalma - Bailar pegados



Uno de los mayores éxitos de la carrera profesional de Sergio Dalma. Con esta balada, representó a España en Eurovisión en el año 1991 y consiguió un cuarto puesto. Tres décadas después de su lanzamiento, está considerada como una de las mejores canciones escritas en español.

Sergio Dalma – Bailar pegados (Las Ventas 20 de septiembre 2014)

Queen - The show must go on



El último disco de Queen antes de la muerte de Freddie Mercury, Innuendo, fue lanzado en 1991. El disco fue grabado cuando el vocalista se encontraba ya en una fase muy avanzada de su enfermedad, aunque eso no le impidió terminar de grabar las canciones que contenía. El tema que cierra el disco es The Show Must Go On, y trata precisamente de cómo frente a la adversidad, Freddie Mercuryy, quien escribió la letra junto a Brian May, se impone a pesar de todo sacando fuerzas de flaqueza.

Queen - The Show Must Go On (Official Video)

Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It For You



Esta canción fue un enorme éxito en las listas internacionales, alcanzando el número 1 en las listas de música de al menos 19 países. Es la canción más exitosa de Adams y uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Formó parte de la banda sonora de la película Robin Hood, príncipe de los ladrones, con Kevin Costner y Morgan Freeman.

(Everything I Do) I Do It For You (Official Music Video)

Michael Jackson - Black Or White



Incluida en su álbum de estudio, Dangerous, es considerada la canción de rock de mayor venta en la década de los años 90. Escrita, compuesta y arreglada por el mismo Jackson, además de las letras de rap por Bill Bottrell, promueve la unidad racial.

Michael Jackson - Black Or White (Official Video - Shortened Version)

Chris Isaak - Wicked game



A pesar de ser lanzado como single en 1989, no se convirtió en un éxito hasta que apareció en la película de 1990 de David Lynch Wild at Heart. Lee Chesnut, un director musical de una estación de radio de Atlanta, comenzó a tocar la canción y rápidamente se convirtió en un éxito en Estados Unidos en enero de 1991, convirtiéndola en la primera canción exitosa de la carrera de Isaak.

Chris Isaak - Wicked Game ( Official Video )

George Michael - Freedom! ’90



Fue una de las pocas canciones de Listen Without Prejudice Vol. 1 que fue un gran éxito y alcanzó el puesto número 8 en la lsita Billboard. La canción se refiere al éxito pasado de Michael con Wham!, pero también muestra un nuevo lado de sí mismo como un hombre nuevo, más crítico con el negocio de la música que antes. Michael se negó a aparecer en el video y permitió que apareciera un grupo de supermodelos.

George Michael - Freedom! ’90 (Official Video)

Lenny Kravitz - It ain’t ‘till it’s over



El sencillo del álbum Mama Said de Lenny Kravitz logró la segunda posición en la lista de Billboard Hot 100. La letra estaba inspirada en su entonces esposa Lisa Bonet de quien por ese entonces, se estaba separando. Con esta letra, el artista buscaba una reconciliación con la madre de su hija. Pese a su intento de reconciliación, la pareja no logró limar asperezas y terminó separándose en 1993.

Lenny Kravitz - It Ain't Over 'Til It's Over

Scorpions - Wind of change



Fue lanzado como el tercer sencillo del álbum y se convirtió en un éxito mundial, justo después del fallido golpe que eventualmente conduciría a la disolución de la Unión Soviética. La canción encabezó las listas en toda Europa. La banda también grabó una versión en ruso de la canción y una versión en español llamada Vientos de Cambio.

Scorpions - Wind Of Change (Official Music Video)

Mariah Carey - Emotions

Fue la primera canción que demostró la capacidad de Mariah Carey de alcanzar notas muy altas durante un largo espacio de tiempo. Musicalmente, está fuertemente influenciado por la música disco de la década de 1970 y muestra el rango superior de Carey y el uso extensivo del registro de silbidos.

Mariah Carey - Emotions

Metallica - Enter Sandman

En la escena metalera, Metallica puso en boca de todos su LP homónimo para siempre conocido como el Black album, con canciones que levantaron sospechas entre su fans más ortodoxos. Aún así, logró convertirse en el disco de metal más vendido en la historia y consolidar a la agrupación como los abanderados del género dentro del rock mundial.

Metallica: Enter Sandman (Official Music Video)

Es un buen ejemplo de cómo las grandes canciones de nuestra vida siguen sin envejecer por mucho tiempo que pase.